Marquez, Rins olayından cezasız kurtuldu

Üçüncü seansın ardından Rins, kombine edilmiş derecelerde kendisini ilk onun dışında buldu ve pek de iyi bir seans geçiremedi.

Kendisini ön bölüme atmak için son turlarda çabalayan Rins, dördüncü virajda Marquez'le karşılaştı ve burada vakit kaybetti.

Marquez, hemen inceleme altına alındı ve üç sıra grid cezası alma ihtimaliyle karşı karşıyaydı.

Ancak MotoGP hakemleri, yapılan incelemeler ve data analizlerinden sonra Marquez'e ceza vermemeyi seçtiler.

Honda sürücüsü geçen yıl Yamaha sürücüsü Maverick Vinales'in turunu etkilediği için grid cezası almıştı.