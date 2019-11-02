MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Marquez: "Quartararo'yu kopyalarken kaza yaptım"

paylaşım
yorumlar
Marquez: "Quartararo'yu kopyalarken kaza yaptım"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
2 Kas 2019 11:47

Marc Marquez, Malezya sıralamalarında pole pozisyonunu kazanan Fabio Quartararo'nun 2. virajdan geçişini kopyalamaya çalışırken kaza yaptığını söyledi.

Dünkü antrenmanlarda rekor dereceyle en hızlı isim olan Quartararo, bugünkü sıralamalarda Marquez'in hedefiydi.

Quartararo piste çıktıktan sonra Marquez onu takip etti. Marquez, zorlamaya başlayan Quartararo'yu kovalarken 2. virajda büyük bir kaza geçirdi.

11. sıradan yarışa başlayacak olan Marquez, "İyiyim. Tabii ki vücudum ağrıyor ancak büyük bir kazaydı."

"Motosikleti iyi yarış ritmine sahip olacak şekilde ayarlıyoruz ancak ilk turda, yön değişiminde zorlanıyorduk. Motosiklet stabil değildi."

"Ancak lastiğim hazırdı çünkü 15. virajda hızlıydım ve iyi görünüyordum."

"Belki biraz agresif bir şekilde yön değişimi yapmış olabilirim. Dürüst olmam gerekirse, düştüğüm için değil 11. sıradan başlayacağım için hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Tayland'daki 1. antrenmanda da büyük bir highside (yüksekten düşüş) yaşamıştım. Orada da pitten çıkmıştım ve benzerdi."

"Ancak bugün biraz aşırı zorlamış olabilirim. Yamaha sürücüleri yeni lastikleri taktıklarında çok hızlılar. Çok iyi yön değiştirebiliyorlar."

"Quartararo'nun arkasındaydım. O yön değiştirince ben de kopyalamaya çalıştım. Ancak o esnada uçtum." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sonraki haber
Sepang MotoGP: Marquez kaza yaptı, Quartararo pole pozisyonunu kazandı!

Önceki haber

Sepang MotoGP: Marquez kaza yaptı, Quartararo pole pozisyonunu kazandı!

Sonraki haber

Dovizioso: "Marquez, Quartararo'yu takip ederken çok agresifti"

Dovizioso: "Marquez, Quartararo'yu takip ederken çok agresifti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

1s
3
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

31dk
5
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

3s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.