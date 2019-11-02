Marquez: "Quartararo'yu kopyalarken kaza yaptım"
Marc Marquez, Malezya sıralamalarında pole pozisyonunu kazanan Fabio Quartararo'nun 2. virajdan geçişini kopyalamaya çalışırken kaza yaptığını söyledi.
Dünkü antrenmanlarda rekor dereceyle en hızlı isim olan Quartararo, bugünkü sıralamalarda Marquez'in hedefiydi.
Quartararo piste çıktıktan sonra Marquez onu takip etti. Marquez, zorlamaya başlayan Quartararo'yu kovalarken 2. virajda büyük bir kaza geçirdi.
11. sıradan yarışa başlayacak olan Marquez, "İyiyim. Tabii ki vücudum ağrıyor ancak büyük bir kazaydı."
"Motosikleti iyi yarış ritmine sahip olacak şekilde ayarlıyoruz ancak ilk turda, yön değişiminde zorlanıyorduk. Motosiklet stabil değildi."
"Ancak lastiğim hazırdı çünkü 15. virajda hızlıydım ve iyi görünüyordum."
"Belki biraz agresif bir şekilde yön değişimi yapmış olabilirim. Dürüst olmam gerekirse, düştüğüm için değil 11. sıradan başlayacağım için hayal kırıklığı yaşıyorum."
"Tayland'daki 1. antrenmanda da büyük bir highside (yüksekten düşüş) yaşamıştım. Orada da pitten çıkmıştım ve benzerdi."
"Ancak bugün biraz aşırı zorlamış olabilirim. Yamaha sürücüleri yeni lastikleri taktıklarında çok hızlılar. Çok iyi yön değiştirebiliyorlar."
"Quartararo'nun arkasındaydım. O yön değiştirince ben de kopyalamaya çalıştım. Ancak o esnada uçtum." dedi.
Marc Marquez, Repsol Honda Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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|Editör
|Lewis Duncan
Marquez: "Quartararo'yu kopyalarken kaza yaptım"
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