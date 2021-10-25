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Marquez: "Quartararo'nun şampiyonluğunun anahtarı zorlandığında bile iyi sonuçlar alması"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marc Marquez, Fabio Quartararo'nun 2021 MotoGP dünya şampiyonluğunu kazanmasının anahtarının, zorlandığı veya kötü olduğu bir hafta sonunda bile her zaman iyi sonuçlar alması olduğunu söyledi.

Marquez: "Quartararo'nun şampiyonluğunun anahtarı zorlandığında bile iyi sonuçlar alması"

Quartararo, pazar günkü Emilia Romagna Grand Prix'sinde şampiyonadaki rakibi Francesco Bagnaia'nın kazasının ardından dördüncü sırada finiş gördü ve tarihte şampiyonluk yaşayan ilk Fransız MotoGP sürücüsü oldu.

2021 yılı boyunca oldukça tutarlı performanslar sergileyen Quartararo, beş galibiyetin yanı sıra beş podyum almayı başardı ve her yarışa puan alan tek sürücü oldu.

Honda sürücüsü Marquez, galibiyete ulaştığı Misano yarışının ardından çiçeği burnunda dünya şampiyonuna övgüler yağdırdı.

Marquez, "Evet, bugün benim için çok önemli bir gün ve bunun hakkında çok şey konuşabiliriz."

"Fakat bu, bizim günümüz değil. Bu, Fabio'nun günü, şampiyonun günü. O yılın en hızlısı, en tutarlısı ve en iyi sürücüsüydü."

"Şampiyon oldu. Bence Fabio inanılmaz bir sezon geçirdi ve hem hızlı hem de istikrarlı olmayı başardı."

"Artık, onun ne yaptığını öğrenme ve 2022'de şampiyona karşı savaşmaya çalışma vakti ." dedi.

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Petronas SRT ile San Marino GP'de MotoGP'ye dönen Andrea Dovizioso, o günden bu yana Quartararo'nun verilerini incelediğini ve kimsenin M1'i Fransız sürücü gibi süremediğini belirtti.

Dovizioso, "Tutarlı olmayı başardı çünkü her yerde, her pistte bu tarz sürüş stilini koruyabiliyor."

"Her yerde sürmek için aynı yolu kullanabiliyor. Yani, bir pistte aynı tutuşu yakalayıp yakalamadığınız ve hızlı olup olmadığınızla ilgili değil."

"Her koşulda, her sıcaklıkta ve her pistte aynı şekilde hızlıydı."

"Çok geç fren yapıyor ve bunu kolayca yapıyor. Onun gibi geç fren yapıp motosikleti döndürmek zor. O ise bunu kolayca yapıyor.

"Antrenmanlarda sürüşlerinin her birine bakarsanız, beş veya altı tur atıyor ve her seferinde aynı şeyleri yapıyor. Çok fazla hata yapmıyor."

"Her zaman ilk iki sırada başlamak ve her durumda gelişmek için antrenmandan antrenmana, yapmış ve yapmakta olduğu şey bu." dedi.

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