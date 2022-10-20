Marquez: "Quartararo'nun motosikleti, sadece antrenmanlar için iyi"

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Quartararo bu hafta sonu gerçekleştirilecek, Malezya Grand Prix'sine Ducati'den Francesco Bagnaia'nın 14 puan gerisinde giriyor ve azalan şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için, Bagnaia'ya karşı 10 puandan fazlasını kaybetmemeli.

Yamaha sürücüsü sezonun ikinci yarısında çok zorlandı ve son dört yarışın üçünden puansız ayrıldı. Bunlardan sonuncusu, geçen hafta sonu kaza yapıp yarış dışı kaldığı Avustralya'ydı.

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Quartararo'nun bu sezon yaptığı işi övse de işinin kolay olmadığını söyledi.

Marquez, "Bence Bagnaia burada şampiyon olmak için büyük bir şansa sahip. Buranın Fabio için son şans olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden tepki vermesi gerekiyor ve bir şampiyon olarak bunu yapmasını umuyorum."

"Tüm hafta sonu boyunca ne derece zorlayacaklarını görmek güzel olacak, özellikle Fabio'yu merak ediyorum çünkü Avustralya'da bazı riskler aldığını gördük."

"Şimdi Valencia'da şansı olsun istiyorsa, burada gerçek bir risk almak zorunda."

"Fabio'nun yaptığı şey bence inanılmaz. Rekabetçi bir motosikleti var ama sadece antrenmanlarda. Yeterli motor gücünüz yok yarışta mücadele etmek daha zor oluyor."

"Sezonun ilk bölümünde gördüğümüz üzere, eğer bir yarışı lider götürüyorsa arayı açıp gidebilir."

"Fakat yarışı lider götürmüyorsanız ve grubun ortasındaysanız, özellikle de Ducati sürücülerinin ardında sıkışıp kalınca hiçbir şey yapamazsınız çünkü iyi sürücüleri, iyi frenleme şekilleri ve iyi hızlanmaları var."

"Bu yüzden zor olacak ama sezonun ilk yarısında bunu yapabildiyse, son iki yarışta da yapabilir."

"Bakalım göreceğiz. Fakat Pecco da sezonun ikinci yarısında harika bir iş çıkardı, yani ikisi de şampiyonluğu hak ediyor." dedi.

Quartararo Perşembe günü Malezya'da yaptığı açıklamada "kaybedecek bir şeyi olmadığını" ve şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için yarışta agresif olacağını söyledi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Srinivasa Krishnan