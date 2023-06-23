Marquez, Honda'nın MotoGP projesine tam olarak adanmış durumda

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez, geçen hafta sonu Almanya GP'sinde beş kaza geçirerek yarıştan çekilmişti. Bu, Honda/Marquez ilişkisinin doruk noktası olarak görüldü.

Marquez'in Honda ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ancak Almanya'da yaşananlar İspanyol pilotun anlaşmasını feshetme ihtimalini gündeme getirdi.

Hollanda GP öncesinde Perşembe günü Motogp.com tarafından 2024'teki geleceği sorulduğunda Marquez, "Eğer buradaysam, bunun nedeni Honda'ya olan bağlılığımın maksimum düzeyde olması ve gelecek için onlarla birlikte çalışmak, projemizi geliştirmek istememdir."

"Onlarla çalışmak için buradayım. Şu anda onlarla çalışmak için buradayım ve gördüğüm kadarıyla onlarla gelecek için çalışmak demek, gelecek yılın projesi için çalışmak anlamına geliyor."

"Bu yıl pek bir şey değişmeyecek, dolayısıyla bağlılık maksimum düzeyde." şeklinde cevap verdi.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Almanya'daki ısınma seansındaki kazasında başparmağında bir kırık yaşadı ve sonuçta grand prix'den çekilmek zorunda kaldı ve ayrıca bir kaburgasını kırdığını açıkladı.

Ancak Marquez, Sachsening yarışından çekilme nedeni olarak ilk başta "hazır olmaması" olduğunu söylemişti.

Hollanda GP'si için kendini ne kadar hazır hissettiğine dair "bir kısıtlaması" olduğunu kabul eden Marquez, Alex Rins ve Joan Mir'in sakatlıkları nedeniyle yarışamayacağı düşünüldüğünde katılımının Honda için "önemli" olduğunu söyledi.

Marquez, "Bir sınır var ama hazırım. Yarışa hazır olacağımı düşünüyorum, özellikle Almanya'da ısınma seansında kaza yaptıktan bir saat [sonra] mücadeleye hazır hissettim."

"Ama sonra, saatler geçtikçe, her seferinde daha fazla ağrı hissettim, özellikle ayak bileğimde, başparmağımdaki kırıkta."

"Ama aynı zamanda garip hissettim ve ikinci kaburgamda da bir çatlak vardı. Yani bu hafta sonu boyunca en çok acı veren şey bu olacak."

"Ama adım adım ilerlemeye çalışacağız ve bakalım ne olacak? Burada olmak da önemliydi çünkü Honda'daki ana sürücülerden ikisi sakatlandı - yani Mir ve Rins."

"Onlar için en iyisini diliyoruz. Dolayısıyla, Honda'nın gelecekte daha iyi olması için pist üstünde motosikletinin olmasına ihtiyacı var." dedi.