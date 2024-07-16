Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Almanya GP

Marquez: ''Pramac'ın Ducati'den ayrılması hakkında bir suçluluk hissetmiyorum''

Marc Marquez, Pramac'ın Yamaha'ya katılmasıyla ilgili herhangi bir suçluluk duygusu hissetmediğini söyledi.

Rümeysa Öztürk
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Pramac'ın Ducati'den ayrılmasıyla ilgili herhangi bir suçluluk duygusu hissetmiyor.

2025 yılında fabrika koltuğu için Ducati'nin Marquez'i seçmesi, sporda büyük dalgalanmalara neden oldu. 

Sporda dalgalanmalarının nedeni ise Ducati'nin, Aprilia ile sözleşme imzalayan Jorge Martin'i ve Tech3 KTM'e gidecek olan Enea Bastianini'yi kaybetmesi dışında Marco Bezzecchi'nin de Aprilia'ya katılması olarak gösteriliyor. 

Pramac uydu takımı ise, gelecek sezon Yamaha'ya katılmak için Ducati ile olan uzun süreli ilişkisini sonlandırmayı seçmişti. 

Bu konu hakkında Autosport'a konuşan Marquez, ''Pramac'ın Ducati'den ayrılması hakkında bir suçluluk hissetmiyorum çünkü hiçbir şey yapmadım.''

''Ducati sürücüsü olarak, onların devam etmesini istediğim doğru çünkü fazladan pistte iki motosiklet ve fazladan bilgi olacaktı. Pramac, Ducati için de önemli bir takımdı.''

''Bir MotoGP hayranı olarak, bence iyi bir haber.''

''Bir yandan da, bencilce konuşursam, pistte ikiden fazla Ducati'nin olmasını tercih ederim. Ancak bir hayran olarak, şampiyona için pistte 4 Japon motosikleti ile 2 tane daha az İtalyan motosikletinin olması ve Ducati takımlarından birinin Yamaha'ya gitmesi normal bir durum.'' dedi.  

Ducati, gelecek sezon fabrika takımının yanı sıra Gresini ve VR46 takımlarına sahip olacak. Yamaha ise, motosikletlerini ikiye katlayarak 4 motosiklete çıkarmış olacak. 

Marc Marquez, Pramac'ın bir seçenek olmadığını söyleyen bir sürpriz açıklama yapana kadar Pramac,  Marquez'e fabrika çıkışlı bir motosiklet verebilmesi nedeniyle 2025'te mantıklı bir seçim gibi görünüyordu.

Bu durum Ducati'yi, Martin'i kendi fabrika takımına, Marquez'i ise Pramac'a yerleştirme fikrinden vazgeçmeye zorlamış gibi görünüyordu.

Pramac takım patronu Paolo Campinoti, Ducati'nin Marquez'le sözleşme imzalama kararını eleştirdi ve bunun, Ducati'nin genç sürücüleri destekleme felsefelerine aykırı olduğunu iddia etti. 

Ducati, Moto2 yıldızı Fermin Aldeguer'in gelecek yıl MotoGP'ye gelişini, genç yeteneklere olan bağlılıklarının bir kanıtı olarak göstererek kendilerini savunmak zorunda kalmıştı.

Marc Marquez ise, üreticinin gridde daha az motosiklete sahip olması ve değişen koşullar nedeniyle gelecek yıl Ducati'nin fabrika takımına katılacak.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber MotoGP Kazakistan yarışı iptal edildi, yerini ikinci bir Misano yarışı alacak
Sonraki haber Zarco: "Yamaha'nın 2025te daha fazla motosiklete sahip olması Honda'yı da gelişmeye zorlayabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Rümeysa Öztürk
Resmi: Haas, Ferrari ile arasındaki ortaklığı uzattı!

Resmi: Haas, Ferrari ile arasındaki ortaklığı uzattı!

Formula 1
Resmi: Haas, Ferrari ile arasındaki ortaklığı uzattı!
Bautista: ''Donington'taki gibi hafta sonları karar vermenize yardımcı olmuyor''

Bautista: ''Donington'taki gibi hafta sonları karar vermenize yardımcı olmuyor''

World Superbike
Donington
Bautista: ''Donington'taki gibi hafta sonları karar vermenize yardımcı olmuyor''
F1 filminin çekimleri için Mercedes ile birlikte çalışılmış

F1 filminin çekimleri için Mercedes ile birlikte çalışılmış

Formula 1
F1 filminin çekimleri için Mercedes ile birlikte çalışılmış

Son Haberler

Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"

Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"

F1 Formula 1
Wolff: "Gelişim göstermeyi Macaristan ve sonrası için bekliyorduk"
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi

F1 Formula 1
Macaristan GP
Maaş talebiyle ilgili iddialardan sonra Newey'nin "en olası hedefi" yeniden gündeme geldi
Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek

Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek

F1 Formula 1
Macaristan GP
Norris Macaristan'a, Verstappen'in kırılan kupasına özel bir kask tasarımıyla gelecek
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Magnussen: "Üst üste birbirinden çok farklı iki pistte yarışarak, VF-24'ü test etmiş olacağız"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye