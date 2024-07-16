Marc Marquez, Pramac'ın Ducati'den ayrılmasıyla ilgili herhangi bir suçluluk duygusu hissetmiyor.

2025 yılında fabrika koltuğu için Ducati'nin Marquez'i seçmesi, sporda büyük dalgalanmalara neden oldu.

Sporda dalgalanmalarının nedeni ise Ducati'nin, Aprilia ile sözleşme imzalayan Jorge Martin'i ve Tech3 KTM'e gidecek olan Enea Bastianini'yi kaybetmesi dışında Marco Bezzecchi'nin de Aprilia'ya katılması olarak gösteriliyor.

Pramac uydu takımı ise, gelecek sezon Yamaha'ya katılmak için Ducati ile olan uzun süreli ilişkisini sonlandırmayı seçmişti.

Bu konu hakkında Autosport'a konuşan Marquez, ''Pramac'ın Ducati'den ayrılması hakkında bir suçluluk hissetmiyorum çünkü hiçbir şey yapmadım.''

''Ducati sürücüsü olarak, onların devam etmesini istediğim doğru çünkü fazladan pistte iki motosiklet ve fazladan bilgi olacaktı. Pramac, Ducati için de önemli bir takımdı.''

''Bir MotoGP hayranı olarak, bence iyi bir haber.''

''Bir yandan da, bencilce konuşursam, pistte ikiden fazla Ducati'nin olmasını tercih ederim. Ancak bir hayran olarak, şampiyona için pistte 4 Japon motosikleti ile 2 tane daha az İtalyan motosikletinin olması ve Ducati takımlarından birinin Yamaha'ya gitmesi normal bir durum.'' dedi.

Ducati, gelecek sezon fabrika takımının yanı sıra Gresini ve VR46 takımlarına sahip olacak. Yamaha ise, motosikletlerini ikiye katlayarak 4 motosiklete çıkarmış olacak.

Marc Marquez, Pramac'ın bir seçenek olmadığını söyleyen bir sürpriz açıklama yapana kadar Pramac, Marquez'e fabrika çıkışlı bir motosiklet verebilmesi nedeniyle 2025'te mantıklı bir seçim gibi görünüyordu.

Bu durum Ducati'yi, Martin'i kendi fabrika takımına, Marquez'i ise Pramac'a yerleştirme fikrinden vazgeçmeye zorlamış gibi görünüyordu.

Pramac takım patronu Paolo Campinoti, Ducati'nin Marquez'le sözleşme imzalama kararını eleştirdi ve bunun, Ducati'nin genç sürücüleri destekleme felsefelerine aykırı olduğunu iddia etti.

Ducati, Moto2 yıldızı Fermin Aldeguer'in gelecek yıl MotoGP'ye gelişini, genç yeteneklere olan bağlılıklarının bir kanıtı olarak göstererek kendilerini savunmak zorunda kalmıştı.

Marc Marquez ise, üreticinin gridde daha az motosiklete sahip olması ve değişen koşullar nedeniyle gelecek yıl Ducati'nin fabrika takımına katılacak.