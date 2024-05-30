Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”
Marc Marquez, 2025 yılında Pramac Ducati'ye geçmeyeceğini açıkladı.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Marquez'in Pramac Ducati'ye geçmeyi kabul etmeyeceği haberi, Ducati'nin 2025 için fabrika takımına Jorge Martin'i getirme kararı aldığı iddiasından hemen sonra geldi.
Ducati, İtalya Grand Prix'si civarında sürücü kararını vereceğini doğrulamış ancak resmi açıklamanın bu hafta yapılmayacağını belirtmişti.
Koltuk için öne çıkan iki aday Martin ve Marquez'di.
Martin'in son iki yılda gösterdiği güçlü performans, Ducati fabrika takımına geçeceği iddialarını körüklese de, Marquez'in bu yıl GP23 ile sergilediği performans takımın karar sürecini zorlaştırdı.
Kararını veren ve Martin'i fabrika takımına geçirmek isteyen Ducati, bir sonraki hamle olarak Marquez'i 2025 için Pramac'ta yarıştırmak istiyor.
Ancak DAZN'a konuşan Marquez bu olasılığı reddetti.
İspanyol sürücü, “Ducati bana seçilmediğimi söylemedi. Pistte elimden gelenin en iyisini yapıyorum çünkü o zaman daha fazla seçeneğim olacağını biliyorum."
“Pramac iyi bir takım ama benim için bir seçenek değil."
“Ben net fikirleri olan bir adamım. İstediğim şey son versiyon motosiklet ve mümkünse bir fabrika takımıyla yarışmak."
“Eğer bir fabrika motosikletiniz varsa daha fazla desteğe sahip olursunuz ve bunu bir de fabrika takımıyla yaparsanız, o zaman daha da fazla destek alırsınız.” dedi.
Marquez'in 2025 yılı için Pierer Mobility Group'tan (KTM/GasGas) cazip bir teklif aldığı düşünülüyor.
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