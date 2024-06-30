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MotoGP Hollanda GP

Marquez, Pramac/Ducati ayrılığı için 'suçluluk hissetmiyor'

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez, Pramac'ın Yamaha için Ducati'den ayrılmasında herhangi bir rol oynamadığını düşünüyor

Lewis Duncan Germán Garcia Casanova
Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Pramac'ın 2025 MotoGP sezonu için Yamaha için Ducati'den ayrılmasından dolayı 'suçluluk hissetmediğini' çünkü "ben hiçbir şey yapmadım" diye düşündüğünü söyledi.

Hollanda Grand Prix'si öncesinde Cuma günü Pramac, Autosport'un 2025'ten itibaren Yamaha için Ducati'den ayrılacağına dair daha önceki haberlerini doğruladı.

Bu hamle, Ducati'nin Marc Marquez'i gelecek yıl fabrika takımına terfi ettirme kararının ardından, İspanyol sürücünün Pramac'ta bir fabrika motosikletini reddetmesinin ardından geldi.

Jorge Martin'in Aprilia'ya gitmesiyle birlikte, Ducati'nin Marquez'i terfi ettirme kararının, Pramac'ın Yamaha ile bir anlaşma imzalamasına yol açması muhtemeldi.

Ancak Cuma günü Assen'de en hızlı altıncı isim olan Marquez, kendi gelecek planlarının bununla hiçbir ilgisi olmadığına inanıyor.

"Pramac'ın Ducati'den ayrılması konusunda kendimi suçlu hissetmiyorum, çünkü ben hiçbir şey yapmadım."

"Bir Ducati takımı olarak devam etmelerini istediğim doğru, çünkü pistte iki motosiklet daha olacak, daha fazla bilgi olacak ve Ducati içinde önemli bir takım."

"Bir MotoGP hayranı olarak bunun iyi bir haber olduğunu düşünüyorum. Bir yandan, bencilce konuşmak gerekirse, pistte iki Ducati daha olmasını tercih ederim, ancak bir taraftar olarak, Ducati takımlarından birinin Yamaha ile gitmesi, şampiyonada dört Japon motosikleti ve iki İtalyan motosikletinin pistte daha az olması normal bir adımdı."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Diğer üreticilere, sponsorlara daha fazla seçenek sunuyor..."

Yamaha'dan Fabio Quartararo, 2022'nin sonundan bu yana ekstra takımsız olan Japon markasını yeni bir uydu takım bulmaya zorlamıştı.

2021 dünya şampiyonu, son birkaç ayını Pramac'ı geçiş yapmaya ikna etmek için harcadığını ve bunun 2025'te Yamaha'ya "büyük bir yardım" olacağını düşündüğünü söyledi.

Yamaha ile iki yıllık sözleşme uzatmasına atıfta bulunarak, "Bence Yamaha ile de sözleşme imzalamamızın nedenlerinden biri bunun bizim için gerçekten önemli bir şey olmasıydı."

"Birkaç aydır Pramac ekibine bize gelmeleri için baskı yapıyordum ve nihayet bugün resmileşti."

"Gelecekte bizim için büyük bir yardım olacak."

"Ayrıca geçen yıl takımlar şampiyonluğunu kazandılar, dolayısıyla padoktaki en deneyimli takımlardan birine sahip olmamız gerçekten çok önemli." dedi.

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