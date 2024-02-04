Marquez, Portimao'daki testte düşen Morbidelli'ye yardıma koşan ilk isim olmuş

Marc Marquez, Franco Morbidelli'nin Portimao'daki kazasıyla ilgili korkutucu detayları paylaştı.

Morbidelli bu haftanın başlarında bir test gününde Ducati'siyle kaza yaptı ve bu olay televizyonda yayınlanmadı ancak Morbidelli hastaneye kaldırıldı.

Marc ve Alex Marquez, düşen sürücüye yardım etmek için olay yerine ilk gelen ilk isimlerdi.

Jakarta'daki bir Gresini etkinliğinde Marc,"Ben ve Alex Franco'ya yardım ettik."

"Portimao'da test yapıyorduk. Kırmızı bayrağı gördük. 8. ve 9. virajlar arasına ilk varan bizdik."

"Franco'nun kaçış alanında baygın olduğunu gördük."

"Başı yukarıda, biraz garip bir pozisyondaydı."

"Ben ve Alex, hemen durduk. Motosikletlerimizi yerde bıraktık ve Franco'ya koşarak onu yan yatardık."

"Çünkü bilinciniz yerinde değilken gökyüzüne bakarsınız, bu tehlikelidir çünkü iyi nefes alamazsınız."

"Onu yan yatırdık. Tulumunun önünü açtık ve kaskını açtık."

"Sağlık ekibini bekledik. Sağlık ekibi geldiğinde garaja geri döndük."

Franco Morbidelli, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Biz rakibiz ama aynı zamanda dostuz. Rakiplerimiz için en iyisini isteriz." dedi.

Marquez ve Morbidelli, 2023 MotoGP sezonunun sonuna doğru aralarında gerginlik olmuştu.

Ancak bu hafta geçirdiği kazanın ardından Morbidelli sosyal medya aracılığıyla Marquez'e teşekkür etti.

Morbidelli, "Tüm mesajlar için teşekkür ederim."

"Görevlilerin yardımı sayesinde bu büyük darbeyi sorunsuz atlatabildim!"

"Ayrıca pistteki yardımları için Marc Marquez'e de teşekkürler. Teşekkürler dostum!"

Bu sezon Pramac Ducati'ye katılan Morbidelli'nin geçirdiği kazanın ardından yapılan iki tomografi taramasında ciddi bir yaralanma tespit edilmedi.

Bir geceyi hastanede geçirdi ve ardından evine döndü.

Ancak 6 Şubat salı günü başlayacak olan Sepang'daki testler için yeterince formda dönüp dönemeyeceği henüz belli değil.