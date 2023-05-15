Marquez: "Podyum savaşı verirken düşmeyi, 10. olmaya tercih ederim"

Honda sürücüsü, Le Mans hafta sonunda pistlere geri döndü ve Pazar günkü yarışı bir süreliğine de olsa lider götürdü.

Marquez, yarışın son aşamalarında Pramac'tan Jorge Martin ile ikincilik için mücadele ederken, altıncı virajda kaza yaptı.

Bu, Marquez'in henüz 2023'te finiş göremediği anlamına geliyor.

Marquez, kazaya rağmen uzun zaman sonra ilk kez bu kadar iyi hissettiğini söylüyor.

Marquez, "Dürüst olmak gerekirse, bugünkü yarıştan dolayı çok ama çok mutluyum."

"Yaptığımız onca sıkı çalışmaya rağmen iyi bir sonuç alamamış olmamız çok yazık. Bugün bitime 1.5 tur kala kaza yaptık."

"Fakat o ana kadar çok iyi şekilde sürüyordum. Kendimi uzun zamandır bu kadar iyi hissetmemiştim."

"Motosikletten bahsetmiyorum, şahsen iyi sürüyordum, viraja kayarak giriyordum, geç fren yapıyordum. Diğer sürücülerle mücadele edebiliyordum."

"Bu açıdan mutluyum. Tabii ki sonuçtan dolayı mutsuzum ama belki de tek sorun podyumun yakın olması ama aslında podyum için savaşmaya hazır olmamamdı."

"Fakat ne olursa olsun bir yarışı bu şekilde kaybetmeyi, 10. sırada bitirmeye tercih ederim. Yarıştan keyif aldım ama gelecekte gelişmek adına çalışmaya devam etmeliyiz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez hem sprint hem de ana yarışta yeni Kalex şasiyle yarıştı, ancak bunun iyi bir adım olduğunu düşünse de, oyunu kökünden değiştirmediğini belirtti.

Kalex şasi hakkında, "Elbette şasi küçük bir fark yaratıyor ama çözüm değil."

"Mir zaten bu şasiyi kullanıyordu ve o da bir dünya şampiyonu. Çok zorlandığını gördük, arkadaydı ve yine kaza yaptı."

"Dolayısıyla, gelecekte daha rekabetçi ve daha güvenli olmak için bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor çünkü her yıl tüm Honda sürücüleri olarak kaza sıralamasında üst sıralarda yer alıyoruz."

"Sadece ben değil; Mir Jerez'de 3-4 kez kaza yaptı, burada da üç kez. Dolayısıyla gelişebilmek adına takım olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."