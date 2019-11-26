Marquez yine omzundan ameliyat olacak

Marquez, Sepang'daki sıralamalarda Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo'yu kovalarken 2. virajda düşmüştü. O kazada Marquez'in yaralanmadığı düşünülüyordu.

Jerez'deki testlerde pazartesi günü son virajda düşen Marquez'in sağ omzu çıktı. Tıbbi merkeze götürülen Honda sürücüsünün bir sorun yaşamadığı söylenmişti.

Ancak sonrasında Marquez'in aslında Sepang'daki kazasında omzundan yaralandığı ve Jerez'deki kazasıyla durumun daha da kötüye gittiği ortaya çıktı.

Honda, Marquez'in önlem amaçlı çarşamba günü Dexeus Hastanesi'nde operasyon geçireceğini açıkladı.

Marquez, kış döneminde ikinci defa ameliyat olacak. 2018 sezon öncesi testlerde Marquez'in sol omzu çıkmış, bunun üzerine sezon boyunca sıkıntı yaşamış ve ancak sezon sonunda ameliyat olmuştu.

Bu seferki ameliyatın Marquez'in sezon öncesi test programını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Marquez, "Bu kış döneminde iyi bir tatil, 2019'daki harika şampiyonluğun ardından sakin bir dönem geçirmek istiyordum ancak şimdi sağ omzumdan ameliyat olmam gerekiyor."

"Herkesin bildiği üzere, geçen kış sol omzumdaki operasyon nedeniyle çok zor geçti. Sol omzum çok hasar almıştı. Sağ omzumda aynı durumu yaşamak istemiyorum. Bu yüzden doktorlarla seçeneklerimiz hakkında çok fazla konuştum."

"Motegi'den önce omzumda bazı sorunlar yaşıyordum ve ardından Malezya'da yaşadığım kazayla omzum çıktı. Buradaki testlerde, kaza sonrası bir daha çıktı, bu yüzden doktorlarla diğer omzumda yaşadığım sorunun tekrarlanmaması için en iyi yolun ameliyat olduğuna karar verdik."

"İyileşmem hemen hemen tatil kadar zaman alacak. Malezya testlerine mümkün olan en güçlü şekilde başlayabilmek için aynı şekilde çalışacağız." dedi.