MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Marquez yine omzundan ameliyat olacak

paylaşım
yorumlar
Marquez yine omzundan ameliyat olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
26 Kas 2019 17:10

MotoGP şampiyonu Marc Marquez, ilk olarak Sepang'daki sıralamalarda yaşadığı omuz çıkmasının ardından Jerez'deki testlerde yine omzunun çıkması nedeniyle çarşamba günü ameliyat olacak.

Marquez, Sepang'daki sıralamalarda Petronas SRT sürücüsü Fabio Quartararo'yu kovalarken 2. virajda düşmüştü. O kazada Marquez'in yaralanmadığı düşünülüyordu.

Jerez'deki testlerde pazartesi günü son virajda düşen Marquez'in sağ omzu çıktı. Tıbbi merkeze götürülen Honda sürücüsünün bir sorun yaşamadığı söylenmişti.

Ancak sonrasında Marquez'in aslında Sepang'daki kazasında omzundan yaralandığı ve Jerez'deki kazasıyla durumun daha da kötüye gittiği ortaya çıktı.

Honda, Marquez'in önlem amaçlı çarşamba günü Dexeus Hastanesi'nde operasyon geçireceğini açıkladı.

Marquez, kış döneminde ikinci defa ameliyat olacak. 2018 sezon öncesi testlerde Marquez'in sol omzu çıkmış, bunun üzerine sezon boyunca sıkıntı yaşamış ve ancak sezon sonunda ameliyat olmuştu.

Bu seferki ameliyatın Marquez'in sezon öncesi test programını nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

Marquez, "Bu kış döneminde iyi bir tatil, 2019'daki harika şampiyonluğun ardından sakin bir dönem geçirmek istiyordum ancak şimdi sağ omzumdan ameliyat olmam gerekiyor."

"Herkesin bildiği üzere, geçen kış sol omzumdaki operasyon nedeniyle çok zor geçti. Sol omzum çok hasar almıştı. Sağ omzumda aynı durumu yaşamak istemiyorum. Bu yüzden doktorlarla seçeneklerimiz hakkında çok fazla konuştum."

"Motegi'den önce omzumda bazı sorunlar yaşıyordum ve ardından Malezya'da yaşadığım kazayla omzum çıktı. Buradaki testlerde, kaza sonrası bir daha çıktı, bu yüzden doktorlarla diğer omzumda yaşadığım sorunun tekrarlanmaması için en iyi yolun ameliyat olduğuna karar verdik."

"İyileşmem hemen hemen tatil kadar zaman alacak. Malezya testlerine mümkün olan en güçlü şekilde başlayabilmek için aynı şekilde çalışacağız." dedi.

Sonraki haber
Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor

Önceki haber

Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: "Gümüş rengi, kırmızıya tercih ederim"

2
Formula 1

Seidl: "McLaren, güçlü yıla rağmen 'alçak gönüllü' kalacak"

3
MotoGP

Marquez yine omzundan ameliyat olacak

32dk
4
Formula 1

Binotto: "2019 bizim için inşa yılıydı"

2s
5
Formula 1

Ecclestone: "Ferrari'nin hile yaptığına inanmıyorum"

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Marquez yine omzundan ameliyat olacak
MGP

Marquez yine omzundan ameliyat olacak

Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor
MGP

Dovizioso, "oldukça ilginç" yeni Ducati şasisinden daha fazlasını istiyor

Jerez'deki kazada Marquez'in omzu çıkmış
MGP

Jerez'deki kazada Marquez'in omzu çıkmış

Jerez testi 1. gün: Vinales lider, Marquez kaza yaptı
MGP

Jerez testi 1. gün: Vinales lider, Marquez kaza yaptı

Miller, MotoGP'nin sezon sonu testlerini bırakmasını istiyor
MGP

Miller, MotoGP'nin sezon sonu testlerini bırakmasını istiyor

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.