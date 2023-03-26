Marquez, Oliveira ile temastan ötürü uzun tur cezası aldı

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Honda sürücüsü, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı.

Marquez sprint yarışında bunu üçüncülüğe dönüştürerek sezona podyumla başladı.

Pazar günkü ana yarışa ise agresif şekilde başlayan Marquez, ilk anlarda kaybettiği pozisyonları geri kazanmaya çalışıyordu.

Üçüncü tur başlarken Marquez', Martin'e atak yapmaya çalıştı ancak bu sırada dengesini kaybetti ve ilk olarak Martin'e temas etti, sonra da hemen önündeki Oliveira'ya çarptı.

Kazanın ardından iki isim de yarışa veda etti, Oliveira uzun bir süre yerden kalkamadı. Marquez pite döndükten sonra RNF Aprilia garajına giderek takımdan özür diledi.

Marquez sağ elinde kırık şüphesiyle -daha ileri tetkikler için- Barselona'ya uçarken, Oliveira'nın vücudunda bazı morluklar oluştu ancak ciddi bir yaralanması yoktu.

Hakemler yarıştan sonra Marquez'i çağırdı ve eğer gelecek hafta Arjantin'de yarışırsa, kendisine iki uzun tur cezası verileceğini belirtti.

Eğer elindeki kırık nedeniyle Portekiz'de yarışamazsa, cezayı Amerika'da çekecek.

Olaydan sonra konuşan Oliveira şunları söyledi: "Bugün gerçekten üzüntü vericiydi. Kendi ülkemdeki yarışın iki tur sonra bitmesi, istediğim bir şey değildi. Kazadan dolayı sağ tarafımda çok fazla morarma var."