Marquez öfkeli: "Kazadan kaçınması gereken taraf Zarco, ben değilim!"

İkinci antrenman seansının son dakikalarında hızlı tur denemesi için piste çıkan Marquez, turuna başladıktan hemen sonra ilk viraja girerken motosikletin kontrolünü kaybetti ve kendini yerde buldu.

Kaza esnasında Johann Zarco pitten çıkıyordu ve Marquez'i görmemişti, dolayısıyla Honda'nın kendisine çarpmasına ve motosikletinin ön tarafını parçalamasına engel olamadı.

Her iki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu ancak Marquez'e göre Zarco'nun piste dönerken arkasına bakması gerekiyordu.

Kaza hakkında konuşan Marquez, "[Johann ile] konuşmalısınız, biliyorsunuz ki bir hata yaparsam, bunun benim hatam olduğunu söylerim."

"Ama bu sefer kızgınım, çünkü kazadan kaçınması gereken kişi Johann."

"Pit alanından çıkan sürücülerin arkasını kollaması gerekir. Eğer arkanızdan biri geliyorsa, pit çıkışında beklemeniz gerekir."

"Çizginin dışında kalmanın bir anlamı yok. Geçmişte o virajda gördüğümüz gibi, bu noktada ön lastiği kilitlemek ve kaza yapmak çok kolay."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"O kazadan kurtulduğumuz için çok şanslıydık, ama şimdiden insanlar 'ah, Marc çok tehlikeli' demeye başlamış durumda."

"Eğer birisi bu durumdan kaçınabilecekse, o kişi Johann, ben değilim. Hızlı bir tur için zorluyordum ancak kaza yaptım, takımdan özür dilerim."

"Bugün birçok sürücü kaza yaptı, kimse kaza yapmak istemez. Zarco'yu da çoktan ziyaret ettim ve hiçbir şeyi yok, bu yüzden çok şanslıydık."

Seansın sonunda motosikletine orta parmak göstermesi de sorulan Marquez, "Kamera iyi yakalamış! Ancak sadece o anın sıcaklığıyla ilgiliydi, adrenalin çok yüksekti."

"Çok hızlı bir virajda kaza yapmaktan son anda kurtuldum ve tahmin edebileceğiniz gibi adrenalin çok yüksekti, vücudumun tepkisi de bu yönde gelişti."

"Açıkçası nasıl daha yavaş ve daha yumuşak sürebileceğimizi anlamamız gerekiyor, böylece bir daha böyle sıkıntılar çekmeyeceğiz." dedi.