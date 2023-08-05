Marquez: "Niyetim 2024 yılında Honda'da kalmak"

Sekiz kez dünya şampiyonu Marquez, çeşitli sakatlıklar nedeniyle beş yarış kaçırdığı 2023 sezonunda sık sık yaptığı kazalarla gündeme geldi.

Marquez'in Honda ile 2024 sonuna kadar anlaşması olsa da, Honda'nın şu anda MotoGP'de karşılaştığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılacağı ve KTM'e geçeceği konuşuluyor.

Marquez şu ana kadar geleceğiyle ilgili spekülasyonlara dahil olmayı reddetti ve Cuma günkü antrenmanları 13. sırada tamamlamasından sonra da Japon üreticide kalmak istediğini söyledi.

Marquez, "Elbette eğer burada olursam niyetim bu (Honda ile yarışmak)"

"Gelecek için birlikte çalışıyoruz. Misano testinde 2024 motosikletini deneyeceğiz ve sonrasında neler olacağını göreceğiz, nerede olduğumuzu daha iyi anlayacağız."

"Honda ile iyi bir ilişkimiz var ve her zaman projemiz en iyisi için çabalıyoruz."

"Şu an için proje için en iyi şey, bugün yaptığımız gibi, yeni şeyler denemek ve Avusturya'da denediğimiz yeni aero paketi kullanabilmek için bir temel oluşturmak. Japonların neye karar vereceğini göreceğiz."

"Her zaman iyi bir ilişkimiz oldu ve her zaman proje için en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Menajeri tarafından KTM'e teklif edildiği yönünde Avusturyalı ekipten gelen yorumlar sorulduğunda Marquez şunları söyledi: "Onunla (KTM'in yöneticisi Pit Beirer) görüşmedim. Menajerim konuştuysa da bilmiyorum, böyle bilgiye sahip değilim."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez Perşembe günü yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında yaklaşımını değiştireceğini söylemiş ve önde mücadele edemese bile motivasyonunun çok üst seviyede olduğunu dile getirmişti.

"Açık konuşmak gerekirse, bir temel oluşturmak için gerekli motivasyona sahibim."

"Eğer sağlam bir temeliniz yoksa, geleceği düşünemezsiniz, iyi bir gelecek inşa edemezsiniz."

"Bugünkü hedefimiz buydu, sorunsuz bir sürüş yapmak, motosiklete yeniden güvenmek ve olası kazalardan uzak durmak istedik."

"Elbette zorladım ama baktığınızda sadece bir lastik kullandım çünkü zorlayabileceğimi hissetmedim."

"Eğer zorlayabileceğimi hissetmezsem, testte olduğu gibi zorlamak istemem. Bu yüzden bugün hissetmediğim için zorlamadım."

"Üstelik üç yumuşak lastik kullandım. Yarın yağmur yağmazsa, son antrenman seansı için kullanılmış bir ön lastiğim olacak."

"13. sıradan veya 18. sıradan başladığım fark etmeksizin hedefim değişmeyecek."

Honda 2023'te hem kendi şasisini hem de Kalex tasarımı bir şasi kullanmıştı. Marquez her ikisinde de "aynı sorunlar olduğunu" söylerken, Silverstone'da ilk günü Portekiz GP'sinde pole pozisyonunu kazandığı "Portimao motosikletiyle" geçirdiğini dile getirdi.

Marquez ayrıca kalçasındaki abdüktör kasında ağrı hissettiğini ve bu ağrının geçtiğimiz ay Almanya GP'sinde geçirdiği kazanın bir sonucu olduğunu dile getirdi.