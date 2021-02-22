MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Postponed
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Postponed
R
MotoGP
Portekiz GP
16 Nis
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
29 Nis
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
13 May
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
27 May
Sıradaki Etkinlik
92 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
03 Haz
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
17 Haz
Sıradaki Etkinlik
113 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
24 Haz
Sıradaki Etkinlik
120 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
08 Tem
Sıradaki Etkinlik
134 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
12 Ağu
Sıradaki Etkinlik
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
26 Ağu
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
09 Eyl
Sıradaki Etkinlik
197 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
16 Eyl
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
30 Eyl
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
07 Eki
Sıradaki Etkinlik
225 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
21 Eki
Sıradaki Etkinlik
239 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
28 Eki
Sıradaki Etkinlik
246 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
11 Kas
Sıradaki Etkinlik
260 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir Sonraki / Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MotoGP / Son dakika

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, kolunu kırmasının ardından iyileşme sürecinde olmaya devam ederken, yarışmaya ne zaman döneceğinden emin olmadığını söyledi.

paylaşım
yorumlar
Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Honda sürücüsü, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan İspanya Grand Prix'sinde yaptığı kazada sağ humerus (pazu) kemiğini kırdıktan sonra, ameliyat olduktan hemen sonra Endülüs GP'sinde pistlere geri dönmeye çalışsa da, sezonun tamamını kaçırdı.

O andan itibaren Marquez, sonuncusu Aralık'ta geçirdiği kemik graftı olmak üzere, iki ameliyat geçirdi ve iyileşme sürecinde doğru bir yöne doğru ilerliyor.

Marquez'in Aralık ayında geçirdiği operasyonun ardından altı aylık bir iyileşme süreci olması bekleniyordu, ancak HRC tarafından bu konuda resmi bir güncelleme yapılmadı.

İlgili haberler:

Honda'nın 2021 tanıtım videosunda konuşan Marquez, hem kendisinin hem de doktorlarının, kendisinin ne zaman piste döneceğinden emin olmadıklarını söyledi.

İspanyol pilotun açıklamaları şu şekilde: "Evet tabii ki de adım adım daha iyi hissediyorum ve iyileşme süreci de doğru bir yönde ilerliyor."

"Her doktor muayenesinde normalde iyi haberler alıyoruz."

"Bu oldukça önemli bir şey çünkü geçtiğimiz sene çok uzun ve çok sertti. Ancak şu anda vücudumu fizyoterapist ile, doktor ile beraber takip etmeye çalışıyoruz, evde olan işi artırmaya çalışıyoruz."

"Ancak ne ben, ne de doktorlar ne zaman geri döneceğimi bilmiyoruz."

"Ancak önemli olan şey şu ki her geçen hafta - her gün değil - ancak her geçen hafta kendimi biraz daha iyi hissediyorum ve motosiklete olabildiğince hızlı geri dönmek konusunda iyimserim."

"Ancak o günün ne zaman olacağını bilmiyorum."

Kendisinin, geri döndüğünde hangi versiyonunda geri dönmesini beklediği sorusunu yanıtlayan Marquez, "Hayatımda ilk defa, kariyerimde, motosiklet sürmediğim ve dokuz ay, 10 ay boyunca büyük bir sakatlık yaşadığım bir dönemdeyim."

"Tabii ki motosikleti ilk kez sürdüğümde %100'ümde olmayacağım çünkü %100'ünde olmanız demek kemiklerinizde ve kaslarınızda %100'ünüzde olmanız demektir."

"Neler olacak göreceğiz. Tabii ki de olabilen en iyi geri dönüşü yapmaya çalışacağım, ki bu da işe yeniden başlamak ve aynı yerden devam etmek olacak, ancak öyle olmak da oldukça zor olacak."

"Ancak eski Marc ile aynı seviyede olmam bir yarış mı, iki yarış mı, yarım sezon mu sürecek göreceğiz."

 
Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Önceki haber

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Sonraki haber

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

3s
2
Formula 1

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

5s
3
Formula 1

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

5s
4
Formula 1

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

53 dk
5
Formula 1

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

7s
Son Haberler
Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

53dk
Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MOTOGP

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

6s
Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MOTOGP

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

23s
Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir
F1

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

22 Şub 2021
Galeri: 2021 Honda MotoGP lansmanı
MOTOGP

Galeri: 2021 Honda MotoGP lansmanı

22 Şub 2021
Son Videolar
2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma 02:16
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 2 | Motosikletle Tanışma

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 3 | Savaşa Hazırlanmak 02:43
MotoGP
20 Şub 2021

2021 Ducati Lenovo Takımı | Sahne Arkası Bölüm 3 | Savaşa Hazırlanmak

Getting Ready for MotoGP with the Ducati Panigale V4! 01:01
MotoGP
17 Şub 2021

Getting Ready for MotoGP with the Ducati Panigale V4!

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri 00:49
MotoGP
12 Şub 2021

John Surtees'in inanılmaz Motosiklet Grand Prix kariyeri

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM 08:13
MotoGP
12 Şub 2021

KTM MotoGP™ Fabrika Takımı 2021 Motosiklet Lansmanı | KTM

More from
Lewis Duncan
Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı
MotoGP / Son dakika

Honda 2021 MotoGP motosikletini tanıttı, Marquez tanıtımda yer aldı

Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"
MotoGP / Son dakika

Alex Marquez: "Marc'tan bana öğüt vermeyi bırakmasını istedim"

More from
Marc Marquez
MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı
MotoGP / Son dakika

MotoGP şampiyonu Marquez'in kolu iyileşmeye başladı

Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor
MotoGP / Son dakika

Rossi, MotoGP'nin Marquez'in Jerez'de dönmesine neden izin verdiğini anlamıyor

Hernandez: "Bradl, Dovizioso'dan daha iyi bir yedek pilot"
MotoGP / Son dakika

Hernandez: "Bradl, Dovizioso'dan daha iyi bir yedek pilot"

More from
Repsol Honda Team
Espargaro, Honda ile ilk MotoGP testi öncesinde "oldukça gergin"
MotoGP / Son dakika

Espargaro, Honda ile ilk MotoGP testi öncesinde "oldukça gergin"

Espargaro, Honda MotoGP takımında "kendini keşfetmekten" korkmuyor
MotoGP / Son dakika

Espargaro, Honda MotoGP takımında "kendini keşfetmekten" korkmuyor

Marquez üçüncü ameliyatın ardından taburcu edildi
MotoGP / Son dakika

Marquez üçüncü ameliyatın ardından taburcu edildi

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Alonso'yu bisiklet antrenmanı konusunda uyarmıştım"

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, 2021'de Vettel ve Ferrari'nin güçlenmesini bekliyor

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Karşılaştırma: Red Bull RB16 ve RB16B

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff güçlü bir Red Bull ve Alonso bekliyor

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Michael Schumacher'in sponsoru, Mick'i de destekleyecek

Teknik analiz: Alfa Romeo C41
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Alfa Romeo C41

Red Bull, América Móvil ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, América Móvil ile anlaştı

Son Haberler

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
F1 Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Gresini MotoGP takım patronu Fausto, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir
F1 Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP'si Kasım ayındaki MotoGP yarışıyla yer değiştirebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.