Marquez, ne zaman MotoGP'ye döneceğinden emin değil

Honda sürücüsü, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan İspanya Grand Prix'sinde yaptığı kazada sağ humerus (pazu) kemiğini kırdıktan sonra, ameliyat olduktan hemen sonra Endülüs GP'sinde pistlere geri dönmeye çalışsa da, sezonun tamamını kaçırdı.

O andan itibaren Marquez, sonuncusu Aralık'ta geçirdiği kemik graftı olmak üzere, iki ameliyat geçirdi ve iyileşme sürecinde doğru bir yöne doğru ilerliyor.

Marquez'in Aralık ayında geçirdiği operasyonun ardından altı aylık bir iyileşme süreci olması bekleniyordu, ancak HRC tarafından bu konuda resmi bir güncelleme yapılmadı.

Honda'nın 2021 tanıtım videosunda konuşan Marquez, hem kendisinin hem de doktorlarının, kendisinin ne zaman piste döneceğinden emin olmadıklarını söyledi.

İspanyol pilotun açıklamaları şu şekilde: "Evet tabii ki de adım adım daha iyi hissediyorum ve iyileşme süreci de doğru bir yönde ilerliyor."

"Her doktor muayenesinde normalde iyi haberler alıyoruz."

"Bu oldukça önemli bir şey çünkü geçtiğimiz sene çok uzun ve çok sertti. Ancak şu anda vücudumu fizyoterapist ile, doktor ile beraber takip etmeye çalışıyoruz, evde olan işi artırmaya çalışıyoruz."

"Ancak ne ben, ne de doktorlar ne zaman geri döneceğimi bilmiyoruz."

"Ancak önemli olan şey şu ki her geçen hafta - her gün değil - ancak her geçen hafta kendimi biraz daha iyi hissediyorum ve motosiklete olabildiğince hızlı geri dönmek konusunda iyimserim."

"Ancak o günün ne zaman olacağını bilmiyorum."

Kendisinin, geri döndüğünde hangi versiyonunda geri dönmesini beklediği sorusunu yanıtlayan Marquez, "Hayatımda ilk defa, kariyerimde, motosiklet sürmediğim ve dokuz ay, 10 ay boyunca büyük bir sakatlık yaşadığım bir dönemdeyim."

"Tabii ki motosikleti ilk kez sürdüğümde %100'ümde olmayacağım çünkü %100'ünde olmanız demek kemiklerinizde ve kaslarınızda %100'ünüzde olmanız demektir."

"Neler olacak göreceğiz. Tabii ki de olabilen en iyi geri dönüşü yapmaya çalışacağım, ki bu da işe yeniden başlamak ve aynı yerden devam etmek olacak, ancak öyle olmak da oldukça zor olacak."

"Ancak eski Marc ile aynı seviyede olmam bir yarış mı, iki yarış mı, yarım sezon mu sürecek göreceğiz."