Marquez mutlu: "İlk çizgide olmayı beklemiyorduk!"

Mart ayındaki Portekiz GP'sinde sakatlanan ve 1.5 aydır pistlerden uzak kalan Marquez, tamamen iyileşmesinin ardından Fransa'da motosikletinin başındaydı.

Cuma günü Honda'nın yeni Kalex tasarımlı şasisini test eden ve iki seansta da kaza yapmasına rağmen doğrudan Q2'ye geçen Marquez, yeni şasiyle mücadele etmeyi tercih etti.

Sonuç itibariyle sıralama turlarında epey rekabetçi olduğunu sergileyen Marquez, pole pozisyonunu sadece 0.058 saniyeyle Francesco Bagnaia'ya kaptırdı ve yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Yarış temposunda halen sıkıntı yaşadığını ve çok yorulacağını söyleyen Marquez, ikinciliğin ise tamamen beklenmedik olduğunu düşünüyor.

Marquez, "Elbette dün de hızlıydım ama motosikleti hissetmiyordum."

"Bugün motosikleti hissetmeye başladım, bu sabah bile aynı motosikletle bir adım attık."

"Farklı bir motosiklet gibi görünüyor ama olay sadece sürüş pozisyonu ve lastiklerle ilgili hislerimin değişmesinden baret.

"Yarış temposunda biraz daha zorlanacağımı doğru, halen bu alanda hızlı değilim, sürüş esnasında biraz yorulabiliyorum."

"Ancak bu hafta sonunun hedefi %100'ümüzü ortaya koymaya çalışmak. Dürüst olmak gerekirse burada olmayı beklemiyorduk. Ama neler yapacağımı asla bilemezsiniz!"

"Sprint yarışı bence biraz daha zor olacak ve daha çetin geçecek çünkü özellikle Ducati sürücüleri sabit bir tempoya sahip.

"Sabit bir tempoya sahip olmak için mücadele ediyorum çünkü frenleme konusunda motorumuz en iyisi değil. Bakalım." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Le Mans'ta hafta sonuna zor bir başlangıç yapan Bagnaia ise Marquez'in mutlu sona ulaşmasını sağlayan isimdi; kendisi son turunda çok iyi bir derece elde ederek pole pozisyonuna ulaştı.

Sezonun ikinci pole pozisyonundan ötürü sevincini gizlemeyen Bagnaia, en sonunda rekabetçi olduğunu hissediyor.

Bagnaia, "İlk sırayı çok önemsiyorum, çünkü kolay olmadı."

"Dün birçok sorun vardı, bu sabah da sorunlar vardı. Hafta sonuna pek kolay bir başlangıç yapmadık."

"Biraz zorlandım. Ama her halükarda mutluyum, üçüncü antrenmanda da hızımız iyiydi, yani sonunda iyiyiz, rekabetçiyiz."

"Bugün pole pozisyonunu almak önemliydi, bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1'den gelen Luca Marini ise en hızlı turunda Bagnaia'nın arkasına takıldı ve hava koridoru avantajıyla da üçüncülüğe ulaştı.

Marini, "Zor bir sıralamaydı çünkü Q1'i geçmek asla kolay değildir, iyi bir tur atmayı deneyecek çok sayıda hızlı sürücü mevcut."

"Q2'de sadece bir yeni arka lastiğim olduğu için zorlanacaktım, ancak Pecco'dan hava koridoru alma fırsatı yakaladım."

"Pozisyonum gerçekten iyiydi, bu yüzden her şeyi riske atmaya çalıştım çünkü bu pistte grid pozisyonu çok önemli, geçiş yapmak o kadar kolay değil."

"Start da önemli olacak çünkü ilk virajı dönmek pek kolay değil."

"Bu yüzden iyi bir başlangıç yapmam ve ayrıca motosiklet üzerinde, sürüşüm üzerinde çalışmam gerekiyor çünkü hız konusunda bir şeyleri kaçırıyorum." dedi.