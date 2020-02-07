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MotoGP / Son dakika

Marquez, MotoGP'ye dönüşünde beklenenden kötü hissettiğini söyledi

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Marquez, MotoGP'ye dönüşünde beklenenden kötü hissettiğini söyledi
Ekleyen:
7 Şub 2020 17:30

Son MotoGP şampiyonu Marc Marquez, Honda motosikletine dönüşte kendisini "beklediğinden daha kötü" hissettiğini söyledi.

2019 sezonunun başlangıcında sol omzundan geçirdiği ameliyat sebebiyle sezona hazırlıkları yara alan ancak buna rağmen şampiyonluğu kazanan Marquez, Kasım ayında bu sefer sağ omzundan ameliyat oldu.

Her ne kadar geçen seneye göre şu an daha az acı çekse de geçirdiği ikinci ameliyat deltoid kasının zarar görmesine sebep oldu ve İspanyol pilot yaralanan kasının yeterince güçlenmemesi nedeniyle motosiklet üstünde kendini güçlü hissetmiyor.

Honda'yı Sepang testinin ilk gününde test eden Marquez şunları söyledi: "Motosikleti sürmeden önce zorlanacağımı bekliyordum, ancak ilk defa sürdüğümde beklediğimden daha kötü hissettim. Özellikle motordaki pozisyonumla beraber virajlarda dirseğimi kullanmak çok zordu."

"Daha sonrasında yavaş yavaş dirseğimi kullanmaya başladım. İlk turuma iyi bir enerji ile başladım, ancak pitlere döndüğümde 1:59 yaptığımı gördüm ve yavaşlamamız gerektiğini düşündüm, adım adım ve sabırlı ilerlememiz gerekiyordu."

Marquez 30-35 tur sürme hedefiyle başladığı günü 37 turla tamamlarken, ikinci günde 45 tur atmayı hedeflediğini ve pazar günü yapılacak son bölümde ise sadece "hayatta kalma" amacıyla tur atacağını söyledi.

Cuma günü Marquez, günün en hızlısı olan Fabio Quartararo'nun 0.731 saniye gerisinde 12.sırada yer aldı.

Marc Marquez "Geçen sene Malezya testlerinde öğrendiğim şey sabırlı olmak, ekranları ve tur zamanlarını unutmak, sürmeye ve kendimden en iyisini almaya çalışmaktı."

"Hızlı olmaya hazır değilim. Eğer bir yarış mesafesi sürmeye çalışırsam, kesinlikle yarışı bitiremem. Ancak yarın veya üçüncü daha iyi hissedip hissetmediğimi göreceğiz, bu bizim ana hedefimiz."

"Şu anda sabırlı olmalıyım. En önemli şey iyi bir temel bulmamız. Katar yarışına hâlâ 1 ay var, onun öncesinde de Katar'da bir testimiz var, bu yüzden sabırlı olmalı ve sakin kalmalıyız." diyerek açıklamasını tamamladı. 

Marquez'in yeni takım arkadaşı -Moto2 şampiyonu kardeşi Alex- kendisinden sadece 0.250 saniye yavaş kaldı ve 1 sıra geride yer aldı. 

Alex ise MotoGP'ye adaptasyonunun beklediğinden daha iyi olduğunu ve bu ayın başlarında yapılan shakedown testine göre gelişmiş bir durumda olduğunu belirtti.

                                                                                                            Çeviri: Efe Kahya

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Alex Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Valentin Khorounzhiy

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