Marquez, MotoGP'ye dönüş öncesinde gergin

Marquez, geçen sezonun başında İspanya GP'de düşerek sağ kolunu kırmasının hemen ardından Endülüs GP'de dönmeye çalışmış ancak bunu başaramamıştı.

Marquez daha sonra iki ameliyat daha oldu ve o günden beri yarışamadı. Marquez, bu sezon Katar'da gerçekleştirilen ilk iki yarışı da kaçırmasının ardından bu hafta sonu Portekiz'de yarışmayı hedefliyor.

Basın toplantısında konuşan Marquez, MotoGP motosikletinden uzak kaldığı 265 günün ardından gergin olduğunu kabul etti ancak Cuma günkü ilk antrenman seansının ardından bu gerginliğin gideceğinden emin olduğunu söyledi.

Marquez, "Yeniden burada ve sizlerle olmak gerçekten güzel çünkü son 9 ay gerçekten, gerçekten çok zordu."

"Yarın yeniden MotoGP motosikletini süreceğim ve bu rehabilitasyon sürecim açısından en önemli adım olacak."

"Gergin olduğum doğru. Sanki biraz midem bulanıyor ve bu benim için normal değil. Ancak ilk antrenman seansının ardından bunlar geride kalacak. Şimdi motosiklet üzerinde yeniden eğlenmenin zamanı."

"Bugün tüm takımla, tüm Japon ekiple buluştum. İspanyol ekiple zaten özel testte görüşmüştük."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Repsol Media

"Japon ekip gerçekten motive olmuş durumda. Onları görür görmez, 'Bu hafa sonu için herhangi bir hedefimizin olmadığını unutmayın' dedim."

"Birinci antrenmandan itibaren aynı Marc olmayacağım. Zamana ihtiyacım var. Hâlâ rehabilitasyon sürecindeyim ve iki farklı konu var: Hem fiziksel, hem de zihinsel taraf."

"Bir sürecin içerisindeyiz ancak gerçekten burada olduğum için mutluyum. Yeniden motosikleti sürmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Marquez, kendisini hazır hissettiği Katar'da yarışmamasının zor olduğunu ancak geçen seneki yarışları kenardan izlemenin daha da zor olduğunu söyledi.

Marquez, "Özellikle geçen senenin başında gerçekten tuhaftı. Bu dokuz aylık sürecin ortasında ise her şey normale döndü. Normal bir taraftar gibi televizyondan izliyor ve keyif alıyordum."

"Tabii ki Katar'da yarışmama kararını almak gerçekten zordu. Hazır hissediyordum ancak % 100 değildim. Bu yüzden doktorlar yarışmamam yönünde karar aldılar."

"Tabii ki o tavsiyeye uydum ancak zordu. 9 ay boyunca şüphelerle gerçekten çok zor bir dönemdi."

"Sadece yeniden sürememe konusunda şüphelerim yoktu, aynı zamanda normal bir kola sahip olamayacağım konusunda da şüphelerim vardı."

"Bu yüzden zordu ancak her zaman iyimserdim. Kilit nokta buydu. Etrafımdaki insanlar motivasyonumu üst seviyede tutmam ve yeniden sürüş yapmayı hedeflemem konusunda çok fazla yardımcı oldular." dedi.