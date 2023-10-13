Marquez, Honda ile 'yollarının tekrar kesişmesini istiyor'

Birlikte geçirdikleri 11 yılın ve altı Dünya Şampiyonluğu'nun ardından Marquez ve Honda, mevcut sezonun sonunda yollarını ayıracak.

Bu karar, Marquez için RC213V ile son derece zor geçen ve şimdiye kadar 15 yarışta sadece bir podyum elde ettiği bir sezonun ardından geldi.

Marquez, Perşembe günü Endonezya Grand Prix'sinde duyurulduğu üzere 2024 yılında Gresini Ducati takımına katılacak ve bir yaşındaki Desmosedici'yi kullanacak.

Marquez bu kararı verirken karşılaştığı zorlukları gizlemedi, özellikle de Honda ekibini geride bırakmak anlamına geldiği için.

Ancak Perşembe günü Endonezya'da konuşan Marquez, gelecekte Honda ile yeniden bir araya gelme olasılığını göz ardı etmedi.

"Honda için en iyisini diliyorum ama bu benim için bir veda değil. Bu bir 'hoşça kal' değil, bu bir 'sonra görüşürüz'. Gelecek yıllarda tekrar yollarımızın kesişmesini diliyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira, Marquez'in yerine Honda'nın listesinin başında yer alırken, Portekizli sürücü bir görüşme yapıldığını ancak 'somut bir şey' teklif edilmediğini doğruladı.

Marquez, kariyeriyle ilgili son kararını verirken yaşadığı duygular hakkında daha fazla bilgi verdi: "Elbette çok zor bir karar oldu."

"Kariyerimdeki en zor karardı. Çünkü bu, Honda ile 11 yıllık bir ilişkiyi, çok başarılı bir ilişkiyi bitirmek anlamına geliyor."

"Geçen hafta duygusal açıdan zordu çünkü tüm takım arkadaşlarım, tüm ailem, tüm sponsorlar oradaydı."

"Ama bazen konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekir ve benim konfor alanım Honda'ydı."

"Ama uzun zamandır, özellikle de son dört yıldır, keyif almadığım doğru. Tekrar keyif almak için bir değişiklik yaptım çünkü aksi takdirde yarışmaya ve kariyerime devam etmenin bir anlamı yok."

"İlk hedef zevk almak ve bu nedenle Gresini takımını seçtim çünkü onlar büyük bir aile, şu anda griddeki en iyi motosiklete sahipler ve kardeşim de orada."

"Bu benim için de, Gresini için de büyük bir meydan okuma olacak; ancak geçmişte Enea Bastianini ve kardeşimle zaten iyi sonuçlar aldılar."

"Ama dediğim gibi, her açıdan büyük bir değişiklik olacak ve benim istediğim şey bunun tadını çıkarmak."