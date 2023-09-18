Marquez, MotoGP'de "Alonso tarzı" ara vermeyi planlamıyor

Marquez, zor durumdaki Honda RC213V ile geçirdiği başarısız 2023 sezonunda sadece bir podyum elde etti ve şu anda sıralamada sadece iki yarışa katılan KTM test sürücüsü Dani Pedrosa'nın arkasında yer alıyor.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Marquez'in rekabetçi olmayan Honda'daki mücadelesi, geleceği hakkında çılgın spekülasyonlara yol açtı ve Marquez, San Marino Grand Prix hafta sonu sırasında gelecek yıl şok bir Gresini Ducati hamlesiyle ilişkilendirildi.

Marquez bu konuda fazla açıklama yapmayı reddederek Honda ile 2024 yılı için sözleşmesi olduğunu söylemekle yetindi.

Pazartesi günü Misano'da 2024 Honda prototipinin ilk testi, motosikletin olması gereken yerden "hâlâ uzak" olduğunu söyleyen Marquez için ileriye dönük önemli bir adım sağlamadı.

Salı günü İspanya'da düzenlenen Estrella Galicia etkinliğinde Marquez - test günü sırasında Misano'da medyaya geleceğiyle ilgili üç planı olduğunu söylese de - şu anki mücadelesinin ortasında bir yıl ara vermeyi düşünmediğini söyledi.

Marquez, "Evde kalmak D planı olabilir ama bunu düşünmüyorum."

"Kendimi motive olmuş, çok istekli ve üst seviyede hissediyorum. Fiziksel olarak kötü olduğum zamanlarda bunu düşünmüştüm ama şimdi sonuçlar gelmese bile kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez ayrıca, çifte F1 şampiyonu Alonso'nun 2019-2020 yılları arasında McLaren'den ayrılıp 2021'de Alpine ile seriye dönmeden önce yaptığı gibi, yarıştaki diğer fırsatları takip etmek için bir yıl ara verme düşüncelerini de bir kenara itti.

Marquez, başka bir yerde yarışmak için MotoGP'ye ara vermesiyle ilgili olarak "Bunu ancak insanlık dışı bir yeteneğe sahip olan Fernando Alonso yapabilir."

"Bir takım kritik bir durumda olduğunda, mümkün olsun ya da olmasın çözümler arar. A, B veya C planı ya da C, B, A planı vardır - bir düzen yoktur." dedi.

Marquez, sezonun başlarında şampiyonluk için mücadele ediyormuş gibi zorlayarak "hata yaptığını" ve bunun da "birçok kaza ve sakatlığa" yol açtığını kabul etti.

Marquez, "Yedinci ya da sekizinci olduğum sürece sorun yok ama Montmelo'da olduğu gibi 15. olduğumda durum daha karmaşık bir hal alıyor."

"Bir temel oluşturmaya başlamalısınız. Sezonun ilk bölümünde, sanki şampiyonluk için mücadele ediyormuşum gibi yaklaşma hatasını yaptım ve bu mümkün değildi."

"Bu da birçok kaza ve sakatlıkla sonuçlandı."

"Şu anda Honda ile başarılı olmaya çalışacağım. Bu ister bir yıl, ister iki yıl, ister üç yıl olsun." dedi.