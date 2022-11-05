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Marquez, MotoGP Valensiya GP'deki kazasını "risk aldığı için" yapmış

Marc Marquez, MotoGP Valensiya GP Grand Prix'si antrenman turlarında iki kez kaza yaptığını çünkü risk almaya karar verdiğini söylüyor.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Marquez, MotoGP Valensiya GP'deki kazasını "risk aldığı için" yapmış
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Cuma günkü ikinci antrenman seansını dördüncü sırada tamamlayan altı kez dünya şampiyonu, ilk seansta ikinci virajda, ikinci seansta da ilk virajda düştü.

Ancak Marquez bu kazaları risk alma isteğine bağladı ve üçüncü bir kaza anlamına gelse bile Cumartesi günü 3. antrenman ve sıralama turlarında da aynısını yapacağını söyledi.

Ameliyat sonrası ilk kez Cuma gününü normal sürüş yaparak tamamladığını söyleyen Honda sürücüsü, "Her yarışta içimde bu ateşin olup olmadığını görmek istiyorum ve olduğunu görüyorum."

"Yol tutuş seviyesi, özellikle de Malezya'dan geldiğimizi göz önüne bulundurursak çok iyiydi çünkü Malezya bizim için çok kötüydü."

"Buraya geldiğimizde yol tutuş seviyesi iyiydi ve tutuş yüksek olduğunda motosikletimiz daha iyi çalışıyor."

"Bugün de böyleydi, bazı sorunlar yaşadım ve nasıl zorlayacağımı tam anlayamadım. Fakat bu son yarış, bu bir İspanya GP'si ve ben de risk almaya karar verdim."

"Bugün risk aldım, iki kez kaza yaptım, yarın da risk alacağım. Belki yine kaza yaparım, bilmiyorum ama Pazar günü de aynı riski alacağım çünkü yarışı iyi şekilde bitirmek istiyorum."

"Yine de sadece elimdekilere sahibim. Elbette deneyeceğim ama elimdeki bu. Bir başka adım atmak için Salı gününe kadar [sezon sonu testini] beklemem gerekiyor."

Ricardo Tormo Pisti'nde beklediğinden daha fazla zorlanıp zorlanmadığı sorulduğunda Marquez şunları söyledi: "Hayır, beklediğim ölçüde zorlandım."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dün Avustralya ile Malezya'nın arasında olacağımızı söylemiştim ve şu anda Avustralya ile Malezya arasındayız, yani dördüncü sıradayız."

"Mücadeledeyiz. Yarın en hızlı tur denemesinde ilk iki çizgide olmanın bile zor olacağını biliyorum, belki hedef üçüncü çizgi olabilir fakat göreceğiz."

"Dediğim gibi, risk alacağım çünkü kendi adıma daha fazla şey yapmak istiyorum. Sonuç Malezya ya da Avustralya'dan daha kötü ya da oralarla aynı olabilir."

"Fakat kendi adıma, tüm yarışlarda hızlıydım ve her zaman her şeyi kontrol etmeye çalıştım."

"Yine de her yarışta içimde bu ateşin olup olmadığını görmek istiyorum ve var olduğunu biliyorum Bugün kendime eğer istersem zorlayabileceğimi gösterdim fakat elimdeki bu ve en fazla bunu yapabiliyorum, daha fazlasını değil."

Cuma günkü güçlü sonuca rağmen Marquez'in boğazı ağrıyordu ve uyandıktan sonra kendini iyi hissetmediği için ilaç aldığını söyledi.

Şöyle dedi: "Mutluyum çünkü geri dönüşümün hedefi sağ kolumu geliştirmekti ve çok geliştik."

"Bugün normal şekilde sürüyordum. Aslına bakarsak uzun zamandır normal şekilde sürmüyorum, bu nedenle daha fazla zorluyorum ve daha fazla kaza yapıyorum."

"Bugün çok iyi sürüyordum ama sabah hastaydım. İlaç almak zorunda kaldım. Yarın ve Pazar günü daha iyi hissetmeyi umuyorum ama asla bilemezsiniz."

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