Marquez: "MotoGP sprint yarışındaki riskler, normal yarıştan farklı değil"

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2023 Portekiz Grand Prix'si, MotoGP tarihinin ilk sprint yarışına ev sahipliği yaptı. 12 turluk yarışı Ducati'den Francesco Bagnaia kazanırken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Marc Marquez podyumu tamamladı.

Pek çok sürücü, sprint yarışlarındaki agresif sürüşleri eleştirirken, Fabio Quartararo "büyük bir kaza olacağı" konusunda uyardı.

Ancak Ağustos ayından bu yana sprint yarışlarını en çok destekleyen isim olan Marquez, agresiflik seviyesine şaşırmadığını söyledi ve şöyle dedi: "Sprint yarışı hakkında konuşursak, sprint yarışını uygulamayı planladıklarında, sürücülerin daha fazla zorlayabilmesi amaçlanıyordu."

"Normal bir yarış düşünün, kırmızı bayrak çıktığında, sonrasında herkesin zorlayacağını bilirsiniz ve bunun olacağını görmek için ilk sprint yarışını yapmaya gerek yok."

"Ancak özellikle bu pistte, diğer pistlere göre daha fazlasını beklememiz gerekiyordu çünkü burada, test nedeniyle herkesle çok benzer bir hızımız var. Hepimiz bu pistte birçok tur attık, herkes mükemmel durumda."

"Bakalım göreceğiz. Ancak tüm hafta sonu boyunca çok fazla risk alıyoruz. İkinci antrenman seansının son 15 dakikası bir sıralama gibi, ardından bir sıralama turları, ardından sprint yarışı ve pazar da ana yarış var."

"Göreceğiz. Tabii ki bugün biraz sakindim. Başlangıçta agresiftim ama sonra sakinleştim çünkü pozisyonum beklediğimden daha iyiydi ve ana hedefim ilk beşti."

"Biraz geriledim ve tekrar agresifleştim. Fakat bu normal bir yarışta aldığım riskle aşağı yukarı aynıydı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sprint yarışının galibi Bagnaia, sprintte görülen agresiflik seviyelerine yönelik eleştirilerin, geçen yıl modern MotoGP motosikletleriyle geçiş yapmanın zorlukları hakkında yapılan şikayetlerle çeliştiğini söylüyor.

Bagnaia, "Geçen yıl aerodinami ve birçok nedenden dolayı geçiş yapmanın imkansız olduğu söyleniyordu."

"Şimdi ise aynı aerodinamiye sahip vahşi doğa olduğundan bahsediliyor. Arkada değildim, bu yüzden ne olduğunu bilmiyorum."

"Şimdi geçiş yapmak için kesinlikle bazı riskler almanız, agresif olmanız gerekiyor."

"Durum böyle ve hazırlıklı olmalısınız. Elbette Cumartesi günkü yarışa düzgün şekilde yaklaşmalısınız çünkü kazanırsanız 12 puan alırsınız ama bu Pazar günkü 25 puan değil."

"Dolayısıyla, bence durumu yönetmeye çalışabilir ve öne geçmeye odaklanabilirsiniz. Eğer geçiş yapmanız gerekiyorsa da, biraz agresif olmanız gerekiyor fakat durum bu." dedi.

İkinci sıradaki Jorge Martin, sprintteki agresifliğin "herkesin biraz gergin olmasından" kaynaklandığını ve "yarıştan yarışa daha rahat olunacağını" ekledi.