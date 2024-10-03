Marquez: "MotoGP şampiyonluk mücadelesinde oyun bitti”

Marc Marquez, 2024 MotoGP şampiyonluğu umutlarının beş yarış kala tamamen tükendiğini kabul etti.

Gresini Racing Ducati sürücüsü geçtiğimiz günlerde Aragon ve San Marino'da kazandığı grand prixlerle sezon sonu atağına başladı ancak geçtiğimiz Pazar günü Endonezya'da yaşadığı motor arızası onu şampiyona lideri Jorge Martin'in 78 puan gerisinde bıraktı.

Bu sezon en fazla 185 puan alınabiliyor ve bu da İspanyol pilotun şampiyonluk şansını matematiksel olarak zora sokuyor.

Sekiz kez dünya şampiyonu bu hafta sonu Motegi'de yapılacak Japonya yarışı öncesinde, “Zaten büyük bir farkımız vardı ve Endonezya Grand Prix'sindeki sıfır puandan sonra fark artık çok fazla.”

“Son beş yarıştır şampiyonluk hedefimizdi ama görünen o ki şampiyonluk bizim için artık bitmiş durumda.”

“Aradaki fark zaten çok büyük ve şampiyonluk iki kişilik bir yarış.”

“Bu bana son yarışlarda zayıf noktalar üzerinde çalışmaya devam etmek ve güçlü olanları doğrulamak için gönül rahatlığı veriyor.” dedi.

Marquez's bike suffered a fire in the last round which meant a non-score Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Racing'den Martin ve Ducati'den Francesco Bagnaia gerçekten de iki muhtemel şampiyonluk adayı olsa da, üçüncülük için kesinlikle oyun bitmiş değil.

Şu anda Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini'nin elinde bulunan üçüncülük için Japonya Grand Prix'si öncesinde Marquez'e karşı sadece üç puanlık bir avantaj söz konusu.

Her ikisi de Marquez'in 107 puan gerisinde beşinci sırada yer alan çaylak MotoGP sürücüsü Pedro Acosta'nın (Tech3) oldukça önünde yer alıyor.

Bastianini'nin durumu da Marquez'inkine benziyor. O da geçen Pazar günü Mandalika'da sıfır puan aldı, çünkü galibiyet için Martin'i yakalamaya çalışırken düştü.

İtalyan sürücü, “Mandalika'da çok risk aldım.”

“Bu riski almak ve o yarışı kazanmaya çalışmak benim için önemliydi. Sonunda kaza yaptım ama bu da oyunun bir parçası. Şimdi şampiyonluk için biraz zorlanıyorum.”

“Ancak pozisyonları kurtarmak ya da bu farkı kapatmak mümkünse, mücadelenin içinde olmak istiyorum.” diye açıkladı.

Zayıf şampiyonluk şansını canlı tutmak için maksimum risk almaya devam edip etmeyeceği sorulan Bastianini, bu olasılığı göz ardı etmedi.

Bastianini şunları söyledi: “Önümüzdeki yarışlarda rekabetçi olmam ve mümkün olduğunca çok puan toplamam gerekiyor. Ancak hangi yaklaşımı benimseyeceğimi bilmiyorum. Bunu yarıştan hemen önce kontrol etmem gerekiyor!”

Motegi MotoGP'yi üç kez kazanan Marquez geçen yıl kısaltılmış Japonya Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlarken, Bastianini Katalan Grand Prix'sinde yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen yılki yarışı tamamen kaçırdıktan sonra bu hafta sonunda öndekilerin temposunu yakalamaya çalışacak.

Bastianini, “İlk seansta diğer Ducati sürücülerinden bir şeyler öğrenmenin önemli olacağını düşünüyorum, böylece ikinci seansta çok daha hızlı olabilirim.”

“Ama ben hazırım. Motegi en sevdiğim pistlerden biri ve rekabetçi olmak istiyorum.” dedi.