Marquez, MotoGP podyumuna dönse de bu seviyeye nereden geldiğini unutmuyor

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Honda'nın şampiyon sürücüsü, Suzuki'den Alex Rins'in hemen arkasında ikinci olarak galibiyeti kıl payı kaçırdı ancak bu sezonki ilk podyum sonucunu kazandı.

Marquez böylece, sakatlıktan dönmesinden 4 yarış sonra bu sezonki ilk podyumunu aldı. Marquez, 2020'de kırdığı sağ kolundan 4. kez büyük bir operasyon geçirmişti.

Marquez, 4. ameliyatını olduğu dönemde motosiklet üzerinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kariyerinin çok uzun sürmeyeceğini hissettiğini kabul etti. Son ameliyatından önce Marquez'in sağ humerus kemiği, geçirdiği ilk 3 ameliyata kıyasla 30 derece dönmüştü.

Avustralya'daki podyumun ardından konuşan Marquez, "Son turda Rins'i geçmeye çalıştım ancak iyi bir şekilde savunma yaptı."

"Onun iyi bir şekilde savunduğunu görünce... Bazen nereden geldiğinizi unutmamanız gerek."

"%100 denedim ve mutluyum çünkü bir senedir bizim garajdan iyi haberler gelmiyordu ancak artık geliyor."

"İyi bir atmosfer var, her şey iyi ve pozitif bir yönde ilerliyor." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Avustralya GP'nin 2020 İspanya GP'den sonra keyif aldığı ilk yarış olduğunu kabul etti. Buna rağmen Marquez, aldığı bu podyumun geri dönüşünü kanıtlamadığını çünkü bu pistin vücudun sağ tarafında baskı uygulamadığını söyledi ve yarışın ilk yarısının çok yavaş geçtiğine dikkat çekti.

Marquez, "Keyif aldığım son yarış 2020 Jerez'di. O yarış kariyerimin en iyilerinden birisiydi ancak sonu en iyilerinden birisi olmadı."

"Performans açısından en iyisiydi ve çok keyif almıştım. Bugün yeniden keyif aldım ancak gerçekçi olmamız gerek."

"Burası sola yönlü bir pist ve yarış ritmi çok yavaştı. İlk 10-15 tur yumuşak arka lastikle pek zorlamadım."

"Lastiğimi ve fiziksel durumumu yönetiyordum. Malezya'da yeniden zorlanacağız ancak Valencia'da yeniden önde olma şansımızın olacağını düşünüyorum." dedi.

Marquez, bugünkü yarışta arka tarafta yumuşak lastik kullanma kumarı oynayan tek sürücüydü. Şampiyon sürücü, Honda'nın sert lastikte zorlanması nedeniyle bu riskin gerekli olduğunu söyledi.

Marquez, "Giderek daha iyi oluyoruz. Honda sıkı çalışıyor. Şu an için pek bir şey yok ancak 2023 için gerçekten zorluyoruz."

"Bu podyum, motivasyon açısından çok değerliydi. Honda ile altı şampiyonluk kazanan sürücünün hâlâ onlarla olduğunu gösterdim."

"Onlar her zaman bana çok inandılar. Bugün yumuşak arka lastiği seçmek benim kararımdı."

"Buna karşı çıktılar ancak onlara 'Bu kumarı oynayacağım. Sorumluluk bana ait' dedim."

"Gridde bunu yapan tek isim ben olsam da sorun değil. Bu Honda ile orada mücadele etmemin tek yolu buydu çünkü diğer lastiklerle sorun yaşayacağımızı biliyorum." dedi.