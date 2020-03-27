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MotoGP / Son dakika

Marquez: "MotoGP insanları evlerinde tutma sorumluluğuna sahip"

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Marquez: "MotoGP insanları evlerinde tutma sorumluluğuna sahip"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Mar 2020 15:28

MotoGP sürücüsü Alex Marquez, Coronavirüs pandemisinin yaşandığı böyle bir dönemde sürücülerin, insanları evde kalmaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

MotoGP, hafta başında MotoGP 19 video oyununda, sanal bir yarış gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bu sanal yarış Mugello pistinde olacak ve toplamda altı tur sürecek.

On MotoGP sürücüsünün katılacağı etkinlikte altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez'e olarak Moto2 şampiyonu Alex de yer alacak.

Cuma günü itibariyle COVID-19 salgınını, dünyada en az yarım milyon kişiye bulaşmış durumda ve dünya çapında 18.000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkeler yayılmayı önlemek ve sağlık sistemleri üzerindeki muazzam baskıyı hafifletmek için insanları evlerinde kalmaya teşvik ediyor.

Formula 1, IndyCar, NASCAR ve Supercars gibi bir dizi seri, insanları eğlendirmek için Espor yarışları gerçekleştiriyor.

Alex Marquez, “İnsanları içeride tutmaya ve yönergeleri takip etmeye teşvik etme sorumluluğuna sahibiz. Eğer yarışlara gelemiyorlarsa, biz yarışları onlara getirebiliriz."

“Tavsiyeleri takip ediyor ve içeride kalıyorum, antrenmanımı ve yaşantımı buna göre ayarlıyorum. Yani hepimiz bunu başarabiliriz.

“MotoGP başlangıcımın biraz farklı olacağını düşünmüştüm ama her iki şekilde de bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

“Normalde MotoGP oyununda arkadaşlarımla oynarken oldukça rekabetçiyim, bu yüzden -burada- gerçek bir çaylak olduğumdan pek de emin değilim! Ama diğer sürücülerin seviyesini bilmek çok zor.” dedi.

Marc Marquez ise, Pazar günkü etkinliğin "eğlenmek ve taraftarlara aksiyon getirmek için çok iyi olacağını” söyledi ve tüm yarışçıların kısa yarış formatı sayesinde istediği kadar zorlayabileceklerini söyledi.

Marc, “Hepimiz zor bir zamanlardan geçiyoruz, bu yüzden taraftarlarımızı biraz eğlendirmek ve onlara biraz aksiyon getirmek son derece güzel olacak."

“Bunu MotoGP'yi seven herkes için yapıyoruz, bu inanılmaz zor günlerde onlara güzel bir şeyler sunmaya çalışıyoruz."

“Ben evde kalıyorum, kendimi güvende tutarken elimden geldiğince antrenman yapıyorum."

“Alex ve ben MotoGP oyununu birlikte oynamaktan zevk alıyoruz ama şimdi bu konuda biraz daha ciddi olmalıyız."

“Nasıl yarıştığımız önemli değil, biz sürücüler olarak kazanmak istiyoruz! Yarış sadece altı tur olduğunda, tamamen saldırabilir ve tüm yarış boyunca zorlayabiliriz."

“Yarış yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum!” dedi.

MotoGP, Mayıs ayı başında Jerez yarışını da ileri bir tarihe erteleme kararı almıştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , eSports
Pilotlar Alex Martinez
Takımlar Team HRC
Editör Lewis Duncan

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