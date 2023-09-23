Marquez MotoGP geleceğine karar verirken Honda'nın çıkarlarını göz önünde bulunduracak

Marquez'in Honda ile mevcut anlaşması 2024 sezonunu kapsıyor, ancak şampiyon sürücünün adı son haftalarda 2023'te RC213V ile devam eden zorluklar nedeniyle bir yaşındaki Ducati'yi sürmek için Gresini'ye şok bir geçişle yoğun bir şekilde bağlantılı hale geldi.

Bu ayın başlarında Misano'da yapılan ve 2024 Honda prototipinin beklentilerine uygun performans gösteremediği zorlu bir testin ardından Marquez, tam olarak ne olduğunu belirtmeden, elinde üç seçenek olduğunu açıkça söyledi.

Ducati sportif patronu Paolo Ciabatti, Cumartesi günü Hindistan Grand Prix'sinde verdiği bir TV röportajında Marquez'in gelecek yıl Ducati uydu takımına katılmasının önünün açık olduğunu söyleyerek Gresini söylentilerini körükledi.

Ciabatti'nin yorumlarına yanıt veren Marquez, gelecek yılki planlarını kesinleştirirken düşünce sürecini paylaşmak istemediğini söyledi, ancak kararının Honda dahil diğerlerini nasıl etkileyebileceğini dikkate alacağını açıkça belirtti.

Cumartesi günü Hindistan GP sprint yarışının ardından konuşan Marquez, "Açıkçası bu yorumları duydum."

"Ama kimse benim kafamın içinde değil. Misano testinde de söyledim, etrafımda sadece bir, iki, üç kişi ne düşündüğümü biliyor."

"Bu yüzden çok zekiyim ve neye ihtiyacım olduğunu ve ne istediğimi biliyorum. Sadece kendim için değil, herkes için en iyisini arıyorum." dedi.

'Herkes' derken neyi kastettiğini detaylandırması istenen Marquez şu yanıtı verdi: "Elbette biz bir takımız ve bir takım olduğunuzda yalnız değilsinizdir. Ve sadece kendinizi düşünmemeniz gerekir."

"Herkesi, Honda'yı, ne yaptığımızı, nerede olduğumuzu ve nereye varacağımızı düşünmeniz gerekir. Ne düşündüğüm kafamın içinde ama bu büyük ve önemli kararı bir günden diğerine veremezsiniz. Bu bir süreç."

"Honda HRC ile Mugello'dan bu yana çok çalışıyoruz. Mugello'da zaten çok güzel bir toplantı yaptık - önemli ama güzel."

"Avusturya'da yine önemli ama güzeldi. Dolayısıyla, projeyi inşa etmeye, proje ve gelecek için, Honda'nın geleceği için, benim geleceğim için en iyi çözümü bulmaya, daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ana hedefimiz bu." şeklinde cevap verdi.

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı Fotoğraf: Srinivasa Krishnan

Cumartesi günü Buddh Uluslararası Pisti'nde sezonun en iyi performansını sergileyen Marquez, sprint yarışını Pramac'tan Jorge Martin ve Francesco Bagnaia'nın fabrika Ducati'sinin arkasında üçüncü sırada tamamlayarak Mart ayındaki Portekiz sprint yarışından bu yana ilk podyumunu elde etti.

Hem Marquez hem de Repsol Honda takım arkadaşı Joan Mir, antrenmanlarda da güçlü bir tempo göstererek gridde ikinci sırada yer aldılar.

Marquez, VR46 ikilisi Marco Bezzecchi ve Luca Marini arasındaki 1. viraj çarpışmasının sezonun en iyi finişini yapmasına yardımcı olduğunu kabul etti, ancak Brad Binder'in KTM'sini uzak tutmak için sıralamada yer alıyormuş gibi zorlaması gerektiğini de açıkladı.

Marquez, "Evet, iyi bir yarış olduğu doğru. İlk virajdan sonra kârlı çıktığım ya da iyi bir pozisyonda olduğum da doğru çünkü Marini'nin hatasıyla Bezzecchi [podyum çekişmesinin] dışında kaldı ve benden daha hızlı olan iki sürücü [geniş] çıktı ve Binder'in arkadan başladığını biliyordum."

"Sonra fırsatı gördüm ve son beş turda büyük bir risk aldığım doğru. Sıralama seansı gibi sürüyordum, ön tarafı çok zorluyordum."

"Yarışı bitirirken kaza yapmak çok büyük bir ihtimaldi ama 'tamam, önemli değil çünkü orada podyuma çıkarsan...' diye düşündüm."

"Biraz Le Mans gibiydi ve orada kendinizi kontrol etmek daha zor. Ama bugün iyiydi, yarın daha zor olacak."

"Ama bu yarış pistinde sadece ben değil, Joan da iyi bir şekilde yarışıyor. Bu yüzden bu önemli ve benim için daha da önemli çünkü bu sert arka tarafla sürüş stilimde çok zorlanıyorum."

"Ve burada sürüş stilimi biraz değiştirebiliyorum, kendi yolumda değil, çok yumuşak olmaya çalışıyorum, sadece bazı kaymalar, kar elde etmek için." dedi.

Mir, 3. virajın başında geçirdiği kazanın ardından yarışı tamamlayamadı ve o noktaya kadar Marquez'in gerisinde dördüncü sıradaydı.