Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş

1994 ile 1998 yılları arasında 5 defa 500cc şampiyonu olan Doohan, 1992 Assen yarışında geçirdiği kazada bacağını kötü bir şekilde kırmıştı ve hatta bir noktada Doohan'ın bacağının kesilmesi dahi gündeme gelmişti.

Avustralyalı sürücünün bu olayını Marquez'in yaşadığı sıkıntılara benzetenler var. Marquez, geçen senenin ilk yarış hafta sonunda sağ kolunu kırmasının ardından tüm sezonu kaçırmıştı. Kazadan sonra 3 kez ameliyat olan Marquez, bu sene Portekiz GP hafta sonunda geri döndü ancak sağ omzunda yaşadığı sorun nedeniyle hâlâ istediği seviyeye gelemedi.

Marquez hatta birkaç hafta önce fiziksel açıdan gelişiminin durduğunu söylemişti.

Mugello'da Doohan ile sohbet eden Marquez, sakatlık üzerine yaptıkları bu sohbetin faydalı geçtiğini söyledi.

Marquez, "Mick ile konuşma fırsatım oldu ve ilginç, aynı zamanda benim için önemliydi. Belki bir gün neler konuştuğumuzu açıklayabilirim."

"Ancak güzel bir sohbetti ve onunla birlikte konuştuk. Onun deneyimlerini öğrenmek güzeldi."

"Bana yardımcı olacak ve onun tavsiyelerini takdirle karşılıyorum çünkü Mick Doohan benim kahramanlarımdan birisi ve o da benzer durumdan geçti."

"Sanki okuldaki bir çocuk gibiydim, sadece dinledim ve onun neler dediğini hatırlamaya çalışıyorum." dedi.

Marquez'in pist üstündeki sıkıntıları Barselona'da devam etti ve şampiyon sürücü cuma günkü antrenmanları 15. sırada tamamladı. Buna rağmen Marquez, fiziksel durumunun Mugello'daki cuma gününe göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Marquez, "Koluma dönecek olursak, bugüne başladığımda kolumu düşünmemeye çalıştım."

"Ancak pistin 2, 3 noktasında pozisyonuma adapte olmam gerekti. 3. ve 4. viraj ile son iki viraj yokuş aşağı olduğu için onlar bunlardan bazılarıydı."

"Düzlüğün sonundaki sert fren noktasında herhangi bir engel yoktu. İstediğim gibi fren yapabildim ve kendi sürüş stilimi kullanabildim."

"Ancak tabii ki, motosiklette bir hareket varsa, viraj çıkışında sarsıntı oluyorsa, o zaman iyi bir şekilde kontrol edemiyorum."

"Ancak Mugello'daki cuma gününe göre Montmelo'daki cuma gününde çok daha iyi hissettiğim doğru."

"Sonuçların aynı olduğu doğru ancak vücudumun genel hissi daha iyi." dedi.

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