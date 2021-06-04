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MotoGP / Katalan GP Haberler

Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Honda sürücüsü Marc Marquez, İtalya GP hafta sonunda ciddi yaralanma üzerine efsane Mick Doohan ile sohbet ettiklerini söyledi.

Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş

1994 ile 1998 yılları arasında 5 defa 500cc şampiyonu olan Doohan, 1992 Assen yarışında geçirdiği kazada bacağını kötü bir şekilde kırmıştı ve hatta bir noktada Doohan'ın bacağının kesilmesi dahi gündeme gelmişti.

Avustralyalı sürücünün bu olayını Marquez'in yaşadığı sıkıntılara benzetenler var. Marquez, geçen senenin ilk yarış hafta sonunda sağ kolunu kırmasının ardından tüm sezonu kaçırmıştı. Kazadan sonra 3 kez ameliyat olan Marquez, bu sene Portekiz GP hafta sonunda geri döndü ancak sağ omzunda yaşadığı sorun nedeniyle hâlâ istediği seviyeye gelemedi.

Marquez hatta birkaç hafta önce fiziksel açıdan gelişiminin durduğunu söylemişti.

Mugello'da Doohan ile sohbet eden Marquez, sakatlık üzerine yaptıkları bu sohbetin faydalı geçtiğini söyledi.

 

Marquez, "Mick ile konuşma fırsatım oldu ve ilginç, aynı zamanda benim için önemliydi. Belki bir gün neler konuştuğumuzu açıklayabilirim."

"Ancak güzel bir sohbetti ve onunla birlikte konuştuk. Onun deneyimlerini öğrenmek güzeldi."

"Bana yardımcı olacak ve onun tavsiyelerini takdirle karşılıyorum çünkü Mick Doohan benim kahramanlarımdan birisi ve o da benzer durumdan geçti."

"Sanki okuldaki bir çocuk gibiydim, sadece dinledim ve onun neler dediğini hatırlamaya çalışıyorum." dedi.

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Marquez'in pist üstündeki sıkıntıları Barselona'da devam etti ve şampiyon sürücü cuma günkü antrenmanları 15. sırada tamamladı. Buna rağmen Marquez, fiziksel durumunun Mugello'daki cuma gününe göre çok daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Marquez, "Koluma dönecek olursak, bugüne başladığımda kolumu düşünmemeye çalıştım."

"Ancak pistin 2, 3 noktasında pozisyonuma adapte olmam gerekti. 3. ve 4. viraj ile son iki viraj yokuş aşağı olduğu için onlar bunlardan bazılarıydı."

"Düzlüğün sonundaki sert fren noktasında herhangi bir engel yoktu. İstediğim gibi fren yapabildim ve kendi sürüş stilimi kullanabildim."

"Ancak tabii ki, motosiklette bir hareket varsa, viraj çıkışında sarsıntı oluyorsa, o zaman iyi bir şekilde kontrol edemiyorum."

"Ancak Mugello'daki cuma gününe göre Montmelo'daki cuma gününde çok daha iyi hissettiğim doğru."

"Sonuçların aynı olduğu doğru ancak vücudumun genel hissi daha iyi." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
1/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
2/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
3/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
4/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
5/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
6/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
7/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
8/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
9/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
10/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
11/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
12/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
13/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
14/16

Fotoğraf: Marc Marquez

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
15/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team
16/16

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı

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MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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