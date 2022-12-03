Marquez: "MotoGP, aracın sürücüden daha önemli olduğu F1 gibi olmamalı"

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Son yıllarda MotoGP, aerodinamikte ve bisikletlerdeki sürüş yüksekliği cihazlarında daha fazla gelişme gördü, bu da güvenlik ve gösteri konusunda spora herhangi bir değer katıp katmadıkları konusunda tartışmalara yol açtı.

2023'ten itibaren, öne konumlandırılan biniş yüksekliği cihazları yasaklandı. Bu hareket, üreticiler tarafından kabul edildiğinde Ducati, bunun sportmenlik dışı olduğunu düşündü.

Autosport ile özel ve geniş kapsamlı bir röportajda konuşan altı kez MotoGP Dünya Şampiyonu Marquez, serinin mevcut rekabetçi düzeni hakkında yorum yaptı.

Marquez MotoGP'nin, güvenlik komisyonunda serinin sürücülerin motosikletlerde; tıpkı F1 gibi daha az fark yaratabilecekleri bir yöne gitme riskiyle karşı karşıya olduğuna dair endişelerini dile getirdi.

Honda sürücüsü, MotoGP'deki mevcut liderlerin gerçek bir tehdit olup olmadığı sorulduğunda, “En üstteki sürücüler her zaman en hızlı olanlar."

“Şimdi ve yıllar geçtikçe, aracın sürücüden daha önemli olduğunu hissetmeye başladım."

“Yine de sürücüler, araçlardan daha önemli; ya da ben buna inanmak istiyorum. Ancak her seferinde, sahip olduğunuz şeylere daha fazla güveniyorsunuz çünkü eğer rekabetçi bir motosikletiniz yoksa; hiçbir şey yapamazsınız."

“Bu noktada F1 yönüne doğru gidiyoruz gibi geliyor ve bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor."

“Güvenlik komisyonlarında 'Dikkatli olmamız gerekiyor, çünkü sürücülerin motosikletlerden daha önemli olduğu gerçeğini korumalıyız' diyerek fikirlerimi belirttim."

“Yine de bu yıl, üst sıralarda olan belirli kişiler var: Enea [Bastianini], Pecco [Bagnaia], Fabio [Quartararo], Aleix [Espargaro]."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Gelecekte onlarla mücadele edip edemeyeceğimizi göreceğiz." dedi.

2020'de ciddi bir şekilde kırdığı sağ kolundan, bu yılın başında dördüncü kez büyük bir ameliyat geçiren ve 2022'de altı yarışı kaçıran Marquez; son gelişmelerle birlikte MotoGP motosikletlerinin 'daha az manuel' hale geldiğini ve bunun gridin birbirine yaklaşmasını sağladığını açıkladı.

Marquez, “Şu an her şey daha eşit gibi geliyor çünkü sınır, motosikletler."

“Geçmişte fabrika motosikleti ile uydu motosikleti arasında bariz farklar vardı, şimdi aralarında neredeyse hiçbir fark kalmadı."

“Ben MotoGP'ye geçmeden önce, düzlükte dördüncü vitese geçtiğinizde full torka sahip değildiniz çünkü tekerlekle, arka frenle, torkla, vücut pozisyonuyla ilgilenmeniz gerekiyordu."

“Şimdi ise, zaten ikinci ya da üçüncü viteste piste çıkıyorsunuz ve aerodinami sayesinde full torka sahipsiniz. Tıpkı bir Moto3 motosikleti kullanıyor gibisiniz."

“Yani, motosikletler artık daha az manuel. Önceden daha fazla şeyi kontrol etmek zorunda kalıyordunuz."

“O nedenle artık her şey daha eşit, çünkü daha manuel olursa o zaman daha çok hata yaparsınız ve motosikletin 'iyi olmasından' faydalanamazsınız. Her şey daha kolaylaştı." dedi.