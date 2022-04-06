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MotoGP / Amerika GP Haberler

Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek

Altı kez MotoGP Şampiyonu olan Marc Marquez, son dönemde yaşadığı görme sorunlarının geride kalmasının ardından bu hafta sonu Amerika GP'de geri dönecek.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek
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Honda sürücüsü, Endonezya GP ısınma seansında geçirdiği büyük kazanın ardından beyin sarsıntısı nedeniyle yarışa katılamamıştı.

O kazanın ardından Marquez, eve dönüş yolunda yeniden görme sorunları yaşadığını fark etti. Marquez, daha önce de çift görme sorunuyla yarışları kaçırmıştı.

Endonezya'nın ardından Arjantin GP'ye katılamayan Marquez, durumunun iyileşmesinin ardından bu hafta sonu COTA'da yapılacak Amerika GP'ye katılma kararı aldı.

Marquez, "Tabii ki geri döndüğüm için çok mutluyum, özellikle favori pistlerimden birisinde geri dönüyor olmak harika hissettiriyor. Durum ne olursa olsun, Teksas'ta sürüş yapmayı gerçekten seviyorum. Orada inanılmaz anılarım var."

"İki yarışı, Arjantin hafta sonunun tamamını kaçırmamın ardından yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Bu yüzden şu an için bu hafta sonuna dair tek bir hedefim yok."

"Yapılacak ve dikkat edilecek çok fazla şey var ancak önemli olan bu hafta sonu motosiklete dönüyor olmam." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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2022 Avustralya GP saat kaçta, hangi kanalda? - 8-10 Nisan Yarış Programı
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