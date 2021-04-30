Marquez: "Moto3 yıldızı Acosta, yakında MotoGP'de olacak"

Bu sene Moto3'e geçiş yapan 16 yaşındaki Acosta, ilk 3 yarışta gösterdiği performansla herkesi etkilemeyi başardı. İlk yarışta ikinci olarak podyuma çıkan Acosta, 2. yarış Doha'da pit yolundan başlamasına rağmen kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Acosta ardından Portekiz'de de kazanmayı başardı.

İlk 3 yarışta aldığı sonuçlarla Ajo KTM sürücüsü Acosta, şampiyonada en yakın rakibinin 31 puan farkla önünde lider durumda bulunuyor.

2009 ile 2013 yılları arasında benzer bir yükseliş sergileyen Marquez, vatandaşını övdü ve çok uzun zaman geçmeden MotoGP'ye geleceğini söyledi.

Marquez, "Evet, tabii ki daha önce onunla konuştum. Sürüş stili iyi, yetenekleri iyi ve o hızlı bir sürücü."

"Bu sonuçlarda açık. Tabii ki 16 yaşında burada MotoGP sürücüleriyle basın toplantısında olması, onun için zor olabilir çünkü bu çok fazla baskıya neden olur."

"Ancak ona her şeyi unutmasını ve başardıklarından keyif almasını söyleyebilirim."

"Sen genç ve yetenekli bir çocuksun. Pazar günü kazanırsa iyi olur. İlk 5 ya da ilk 10'da bitirirse de iyi olur."

"Moto3'te ilk senesinde. Bu yüzden şu anda keyif alması lazım. Ona tavsiyem bu yönde."

"Kendisini baskı altına sokmak için daha zamanı var. Bunun dışında tebrik ediyorum."

"Harika sürüyor ve buraya gelecek, çok yakında gelecek. Orada olmaya çalışacağım ancak o bizimle mücadele etmek için yakında gelecek." dedi.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli ise Acosta'nın Moto3 kariyerinin başlangıcını 2012'de ilk senesinde ikinci olup 2. senesinde şampiyon olan Romano Fenati'ye benzetti.

Bununla birlikte Morbidelli, Acosta'da daha önce hiç görmedikleri bir şeyler olduğunu söyledi.

Morbidelli, "Evet, ayaklarının yere basmaya devam etmesi önemli ancak Pedro'da farklı bir şeyler var."

"Çocukluğumdan beri yarışları izliyorum. Romano Fenati'nin de benzer şeyler yaptığını görmüştüm."

"Ancak o zaman farklı bir durum vardı. Moto3 yeniydi ve farklıydı. Pedro'da ise farklı bir şeyler var. Bu açık."

"Gördüklerime göre... O 16 yaşında ancak pek 16 yaşında gibi durmuyor."

"Gerçekten odaklanmış birisi gibi. Burada çok fazla oynamak için yer almıyor. Ona verebileceğim tek tavsiye, ayaklarının yere basması." dedi.

Jerez'deki Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında MotoGP sürücüleriyle birlikte olan Acosta, kendisine yapılan övgülere teşekkür etti.

Acosta, "Buraya geldiğimde aşırı gergindim. Ancak artık bu büyük isimlerin benim için söyledikleri iyi şeylerin ardından daha rahatım."

"Bu iyi bir şey. Neler olacağını göreceğiz. Son olarak keyif almaya devam etmeli ve sakin kalmalıyız." dedi.