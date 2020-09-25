Marquez: "Moto2 tarzı sürmekten vazgeçmeliyim"

2014'te Moto3'te şampiyon olduktan sonra Marc VDS takımıyla Moto2'ye yükselen ve orada 5 sezon geçiren Marquez, orada şampiyon olduktan sonra Repsol Honda ile MotoGP'ye geçiş yaptı.

Marquez bu sene 7 yarışın 5'inde puan alıp iki defa ilk 8 içerisinde yer aldı ancak buna karşı sıralamalarda 17. sıradan daha yukarıda kendisine yer bulamadı.

Marquez, "Sıralamalarda çok fazla zorlanıyoruz. Yarışta gerçekten iyi performansımızın olduğu doğru ancak sıralamalarda zorlanıyoruz. Doğru yerlerde zaman kazanamıyorum. Moto2 tarzı zaman kazanmaya çalışıyorum ancak burası MotoGP. Burada farklı sürüş gerekiyor. Yeni arka lastiklerle daha fazla kazanç sağlayabiliyorsunuz."

"Yani bu konuda biraz fazla zorlanıyorum. Belki de Honda, tek turda en iyi motosiklet değildir çünkü yeni lastiği kullanırken de aynı sorunu yaşıyoruz. Bunun dışında, sürüş stilimde yeni lastiklerden daha fazla avantaj kazanmak için değiştirmem gereken şeyler var." dedi.

Marquez'in son yarış Misano'da elde ettiği yedincilik, MotoGP'deki en iyi sonucu oldu.