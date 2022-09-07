Marquez: “Misano’daki testlerde keyif almaktan çok acı çekiyordum”

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6 kez MotoGP şampiyonu, 2020 İspanya Grand Prix’sinde kötü şekilde kırılan kolundan 4. kez ameliyat olmasıyla spora 100 günlük bir ara vermek zorunda kalmıştı ancak Misano testlerine katılarak pistlere geri döndü.

İki hafta öncesinde spor salonuna ve geçen hafta motosiklet antrenmanlarına geri dönen Marquez, Misano testinin ilk gününde sabah seansında Repsol Honda ile 39 tur tamamladı.

29 yaşındaki sürücü, çarşamba günü yani testin ikinci gününden önce vücudunun dinlenebilmesi için planlandığı üzere öğleden sonraki seansta kenara çekildi. Marquez, geri dönmekten mutluluk duymasına rağmen yarışmaya hazır olmadığını hissetti.

Marquez, sabah seansının en hızlısı olan Aprilia sürücüsü leix Espargaro'dan 0.8 saniyeden fazla geride kaldı. İspanyol sürücü, ”İlk turlardan pek keyif almadım ama sonraki turlardan biraz daha keyif almaya başladım."

"Dürüst olmak gerekirse, ilk gün keyif almaktan çok acı çekiyordum."

“Normal sezon öncesi testinde bile ve Katar'da ilk gün zorlanırsınız çünkü bu motosikletler çok güçlü. Çok formda olabilirsiniz ancak motosiklet farklı oluyor."

“Bugün piste çıktım ve herkes çok hızlıydı çünkü başka bir tempodan ve bir yarış haftasonundan geliyorlar ama ben kendi yoluma, sürüşüme ve motosikletteki pozisyonuma odaklandım. Fena değildi, yarın bir adım daha atmaya çalışacağız."

"İçgüdümle sürdüm. 100 günün ardından içgüdüyle sürüyorsunuz, o anda nasıl olduğunuzu bilmiyorsunuz ama tur zamanım kötü değildi. Ancak en önemli şey bu değildi, asıl en önemli şey bugün bu turlarda vücudumun ve kolumun iyi durumda olmasıydı."

“Çok kısa bölümler sürdüm çünkü uzun bölümler üzerinde hâlâ çok çalışmamız gerekiyor. Koluma ve omuza dokunuyordum çünkü kaslarım bir buçuk yıl boyunca farklı bir şekilde çalışıyordu. Şimdi ise kaslarım doğru şekilde çalışıyor ancak motosikletin tüm gücünü ve torkunu taşımaya hazır değiller.” dedi.

Marquez, MotoGP yarışlarına dönmeye ne zaman hazır olacağını tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor ve durumunu değerlendirmek için yarınki tur zamanlarını ve bu hafta ne kadar iyileştiğini göz önünde bulunduracak.

Marquez, “Eğer bugün bir yarış mesafesi kadar sürseydim, bunu bitirmek imkansız olurdu. Belki üst üste 10 tur atardım ama 27 turu [yarış mesafesini] tamamlamaktan çok uzaktayım.”

“Fakat yarın ilerleme gösterip göstermediğimi anlayacağız. Bazen sonraki gün de sürmek önemli olur ve perşembe ile cuma günleri vücudumun ve kolumun durumu nasıl karşıladığını anlamak önemli olacak."

“Bazen büyük bir çaba gösterdikten sonra geriye adım atmış olabilirsiniz çünkü çok fazla acı çekmeye başlarsınız. "

“Kemiğim % 100 iyi durumda, bu yüzden kemiğim mükemmel hissettiriyor, [sorun yaratan] daha çok kaslarım. Kırığın olduğu bölgede herhangi bir ağrı hissetmiyorum ama daha çok dirseğimde ve omzumda biraz ağrı hissediyorum."

“Kolum iyi hissettiriyor ama dirseğimde biraz ağrı hissettiğim ve özellikle omzumun arka kısmında biraz ağrım olduğu doğru.” yorumlarında bulundu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team 1 / 1 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images