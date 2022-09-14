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MotoGP / Aragon GP Haberler

Marquez: "Mir piyasadaki en iyi sürücülerden biri"

Marc Marquez, gelecek sene Joan Mir'in takıma katılacak olmasını memnuniyetle karşılıyor.

Altay Gök
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Marquez: "Mir piyasadaki en iyi sürücülerden biri"
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Takım tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve şu ana kadar sadece bir podyum elde edebilen Honda, gelecek sezon için yeniden yapılanmaya gidiyor.

LCR Honda, takımdan ayrılan Alex Marquez'in yerine Alex Rins ile anlaşırken, fabrika takımı ise Pol Espargaro'nun yerini 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir ile dolduracak.

Marquez'in takım arkadaşı konusunda dikiş tutturamayan Honda, son beş senede dört farklı isimle yarıştı: Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro ve şimdi de Mir.

Geçen hafta Misano'da padoğa dönen Marquez, Autosport'un Mir'in takıma neler katabileceğini düşündüğü sorusuna, "Benim için Mir piyasadaki en iyi sürücülerden biri, özellikle de uyum sağlama konusunda."

"Farklı koşullara ve motosiklet türlerine uyum sağlamanız çok önemli ve Mir bu yeteneğe sahip."

"Onu motokros motosikleti sürerken, yol motosikletiyle gezerken, go-kart sürerken, kısacası birçok karışık koşulda görebilirsiniz."

"Ayrıca kendisi bir MotoGP dünya şampiyonu. Bu yüzden çok güçlü bir ekibimiz olduğunu düşünüyorum. Mir ve ben kesinlikle güçlü bir takım olacağız."

"Ancak birlikte çalışmamız, Honda ile birlikte ana hedefimiz olan şampiyonluk için mücadele etmek ve yarışlar kazanmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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