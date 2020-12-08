Marquez: "Mir, MotoGP şampiyonluğunu hak etti"

Mir, 2020'de yalnızca bir galibiyet almasına rağmen yedi kez podyuma çıktı ve aldığı istikrarlı puanlar sayesinde sezon sonunda şampiyon olmayı başardı.

İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından bu yılki yarışları kaçıran Marquez'in yokluğunun "şampiyonluğun değerini azalttığı" yorumları yapılıyor.

Mir, şampiyonluğu kazanmasının ardından bu yorumları reddetti.

Geçen hafta Madrid'de üçüncü kez ameliyat olmadan önce DAZN'a konuşan Marquez, Mir'in şampiyonluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

Marquez, "En tutarlı oydu ve hak ederek dünya şampiyonu oldu. Tutarlılığın kilit nokta olduğu sezonda Mir, özel bir şey yapmadan şampiyon olmayı başardı."

"MotoGP'deki ikinci yılında bunu başarması çok değerli. Gelecek yıl şampiyonluğunu korumak zorunda kalacak. Pistte kim olursa olsun Mir gelecek yıl şampiyonluk için savaşmak zorunda kalacak."

"Motosikletler aynı olacak çünkü yönetmeliklerde değişiklik olmayacak."

"Yeteneği olduğu için şampiyonluk için savaşacak ve ben de şampiyonluğu ondan almaya çalışacağım." dedi.

Her şey yolunda giderse Marquez, 2021'de KTM'den Honda'ya geçen Pol Espargaro ile takım arkadaşı olacak.

Marquez, Espargaro ile yapılan anlaşmanın Honda için "iyi bir adım" olduğunu düşünüyor. Fakat 2020'de üç galibiyet elde etmesinin ardından KTM'den ayrılma kararını sorgulayabileceğini kabul ediyor.

"Pol'un Honda'yı test etmesini sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü KTM ile harika yarışlar çıkardı. Bu yüzden kazanan bir motosiklete sahip olan Honda ile düzenli olarak podyumda olması gerekiyor."

"Pol'un Honda'ya gelişi iyi bir haber. Honda, düzenli olarak ilk altıda yer alabilecek, podyumlar için savaşabilecek ve hatta şampiyonluklar için mücadele edebilecek bir sürücü istiyordu, ki O da HRC’de bunu yapmak istiyor."

"Bu Honda için iyi bir adım; Pol içinse bilmiyorum. Sonuçta KTM'nin ne kadar geliştiğine bakınca 'Neden KTM'de kalmadım?' diye düşünüyor olabilir."

Marquez ayrıca, son üç yıldır en yakın rakibi olan Andrea Dovizioso'nun 2021'i kenarda geçirmesiyle ilgili, "Bir yılı kenarda geçirmesi şaşırtıcı."

"2022'de geri dönmek istediğini söylüyor, ancak bir test sürücüsü olmadan, bütün bir yılı sürmeden geçirdikten sonra geri dönmek kolay değil." dedi.