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MotoGP

Marquez, mevcut motosikletlerle eskilerini kıyasladı: “Artık robot gibi sürmemiz gerekiyor”

Ducati sürücüsü Marc Marquez, modern MotoGP motosikletlerinde artan aerodinamik ve yükseklik ayar sistemlerinin sürüş keyfini düşürdüğünü belirtti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'de aerodinamik kanatçıkların ve modern yazılımların spor üzerinde kritik rol oynaması, sürücülerin piste sergilediği sürüş tarzını kökten değiştirdi. Güçlü aerodinamik paketler yüzünden ön lastik hassasiyetinin artması ve geçiş yapmanın zorlaşması tartışılmaya devam ederken, sporun en büyük yıldızlarından Marc Marquez konuyla ilgili net bir eleştiride bulundu.

Bike World’a açıklamalar yapan Ducati sürücüsü, günümüz motosikletlerinin 10 yıl önceki araçlara kıyasla çok daha az keyif verdiğini ve pilot yeteneğini kısıtladığını dile getirdi.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motosikletlerden en çok keyif aldığı dönemin 2014-2016 yılları arası olduğunu vurgulayan efsane sürücü, aerodinamiğin sürüş üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı: "Açıkçası motosikletleri sürerken en çok keyif aldığım dönem, aerodinamik paketlerin olmadığı 2014, 2015 ve 2016 yıllarıydı.” 

“Bu araçları sürmek hala çok etkileyici ama artık daha çok bir “robot” gibi sürmemiz gerekiyor.”

“Tamamen aerodinamiğin sizden istediği çizgiyi izlemek zorundasınız; motosikletin limitlerini kendi tarzınızla zorlayamazsınız. Eğer aracı kendi tarzınızla zorlamaya kalkarsanız aerodinamiğe karşı hareket etmiş olursunuz ve bu sizi daha da yavaşlatır."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mevcut yol tutuşu performansının ön lastikler üzerinde yarattığı devasa baskıya dikkat çeken Marquez, geçmişle günümüz arasındaki farkı şöyle özetledi: "2014-2016 yıllarında aerodinamik yokken limitleri zorladığınızda daha hızlı olurdunuz; çünkü arka tarafı kaydırmaya başlardınız, ön tarafı kaybederdiniz ve o efsanevi kurtarışları görürdünüz.”

“Artık durum böyle değil. Çünkü sahip olduğumuz devasa yere basma kuvveti yüzünden ön tarafı bir kez kaybettiğinizde lastiğe o kadar çok yük biniyor ki motosikletin dengesi asla geri gelmiyor.” 

“O dönem Honda'daydım ama durumun Honda veya Ducati ile alakası yok; mesele tamamen motosikletlerin büründüğü bu yeni yapı."

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP, 2027 yılı için hazırlanan yeni teknik kurallarla birlikte aerodinamik paketleri küçültmeyi ve yükseklik ayarlayıcı sistemleri tamamen yasaklamayı hedefliyor. Ancak Marc Marquez, yeni kurallar döneminde aerodinamik özelliklerin çok daha radikal bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

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