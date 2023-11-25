Marquez: "Martin'in Bagnaia ile oynadığı 'akıl oyunları' hoşuma gidiyor"

Fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia ve Pramac sürücüsü Martin'in bu hafta sonundaki finale 21 puan farkla girdi.

Martin Cuma günkü antrenmanda ikinci olurken, Bagnaia frenleme sorunlarıyla mücadele ederek 15. sırada kaldı ve sarı bayrak son turunu engelledi.

Bundan önce Martin, Bagnaia'yı son turları için pit alanından çıktıkları andan itibaren ve hatta Bagnaia 8. virajdaki kaçış alanına yöneldiğinde pist dışında bile gölgeledi.

Bagnaia, Martin'in bunu yapmasını 'beklediğini' söyledi ancak bunun Pramac sürücüsünün kendisini şampiyonluk yolunda yenmek için tek umudu olduğunu belirtti.

Cuma günü sonunda yedinci olan Marquez olayları görmemiş olsa da, Martin'in Bagnaia ile oynadığı oyunun hoşuna gittiğini belirtti.

Takımla son yarış hafta sonuna katılan Honda sürücüsü şunları söyledi: "Ben yalnızdım, onları takip etmiyordum. Mücadelelerini görmek için arkalarında olmak isterdim."

"Bugün tek başıma devam ettim çünkü tek başıma kendimi güçlü hissediyordum ve bir referansa ihtiyacım yoktu."

"Ama evet, eğer Jorge bunu yaptıysa, bu hoşuma gitti. Elbette şampiyonada Pecco'nun arkasında ve şampiyonluğu kazanmak için kurallar ve sınırlar dahilinde elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor."

"Yani evet, eğer Pecco'yu bu şekilde sinirlendirdiyse, Jorge'yi tebrik ederim. Ama tabii ki Pecco yarın şampiyon olmak istiyorsa kendini geliştirmeli."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Ducati patronu Davide Tardozzi - ki Martin son tur için pit kutusundan çıkarken neredeyse ona çarpıyordu - İtalyan televizyonuna ilk başta Pramac sürücüsünün taktiklerinin 'saçma' olduğunu söyledi, ancak daha sonra bundan vazgeçti.

Bir ara Bagnaia'yı geçmeye çok yaklaşan Martin, rakibini rahatsız etmek gibi bir niyetinin asla olmadığını söyledi ve bu taktikleri uygulamaktan hoşlanmadığını belirtti.

Martin, "Bence yakın olmamız, mücadele için orada olduğumuzu bilmesini sağlamamız gerekiyor."

"Ama bence onun turunu mahvetmek adil değildi. Yapmak istediğim şey bu değil ama ihtiyacım olan şey bu. Ama onu rahatsız eden bir sonraki seviyeye geçmeyeceğim."

"Ducati'nin bu durumdan biraz üzgün olduklarını gördüm ama yapabileceğimiz tek şeyin bu olduğu açık."

"Onu pist dışına itmedim, sadece takip ettim. Sezon boyunca pek çok sürücü bunu yaptı."

"Bence biraz rahatlamalı ve durumu anlamalılar. O benim en yakın rakibim ve onun zayıf ve güçlü noktalarını anlamam gerekiyor." dedi.