Marquez: "Martin ile yaşadığımız bir yarış kazasıydı"

Pramac Ducati'den Martin, açılış turunda 2. virajda dışa doğru açıldı, 3. virajda toparlanmaya çalışırken motosikletin ön tarafını kaybetti ve Marquez'e temas etti.

Marquez, iki Ducati arasında sıkışıp bariyere çarptıktan sonra dizinin kontrolü için sağlık merkezine götürüldü, ancak ciddi bir yaralanma olmadığı tespit edildi.

Marquez, kaza nedeniyle kaçırdığı fırsattan dolayı 'kızgın' olduğunu açıklasa da, Martin'in özrünü kabul etti ve bu olayın bir yarış kazası olduğunu belirtti.

Amerika'daki sprint yarışında kaskına kustuğu için kaza yapan Marquez, "Dizimi incittim, çünkü bacağım iki motosikletin arasında kaldı. Bariyere kadar bu şekildeydim ve sonra bariyere çarptım."

"Kolay bir kaza değildi, kızgınım çünkü çok puan kaybettik."

"Bu iyi bir fırsattı ama burada, sezonun en iyi performansını gösterip puan alamamak biraz garip. Portimao ve Arjantin'de ise gerçekten iyi değildik ama iyi puan aldık."

Jorge Martin, Pramac Racing, returns to the paddock after his crash with Alex Marquez Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Martin net bir hata yaptı. Temas yaşadı ya da 2. virajda bir şey oldu, zaten dışarıdaydı ve 3. virajda kaybettiklerini geri kazanmaya çalıştı."

"Tüm sürücüler bunun çok zor olduğunu biliyor ama kirli taraftan geliyordu, yatış açısı çok fazlaydı ve frenlere dokundu."

"Bu, fizik. Eğer o açıyla frene basarsanız kaza yaparsınız, özellikle de ön lastiğin doğru noktada olmadığı ilk turda."

"Ama bu yarın benim başıma gelebilecek bir şey; geçmişte de oldu ve gelecekte de olabilir. Bence neler olduğu açık, özrünü kabul ediyorum ve bu konu kapanmıştır." şeklinde yorum yaptı.