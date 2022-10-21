Marquez, Malezya'da motosikletiyle sorun yaşamış

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Altı kez Dünya Şampiyonu, geçen sefer Avustralya Grand Prix'sinde zaferi kıl payı kaçırsa da sezonun ilk podyumunu elde etmişti.

Ancak Marquez, Phillip Island'ın hızlı ve akıcı doğasının ve pistte saat yönünün tersinde ilerlemelerinin motosikletin ana sorunlarını maskelediğini düşünerek, sonucun gerçekçi olmadığını belirtmişti.

Honda sürücüsü, Sepang'daki cuma gününü üçüncü sırada bitirdi ancak 'çok ağır hissettiren' bir motosikletle mücadele ettiği için gerçekte olması gereken yerin burası olmadığını söyledi.

Marquez, "Nasıl olduğunu bilmiyorum ama motosiklet çok ağır geliyor."

"Bu durum, Phillip Island gibi akıcı pistlerde daha az fark ediliyor."

"Ama burada daha fazla sıkıntı çekiyoruz. Bu yılki motosikletin karakteri sürüş tarzıma uymuyor."

"Bugün üçüncüyüm ama bu gerçekçi bir pozisyon değil çünkü zor zamanlar geçiriyorum." dedi.

Marquez'in Honda'daki takım arkadaşı Pol Espargaro, ilk antrenman seansında piste 'güvenli olmayan bir şekilde dönüş yapması' sebebiyle pazar günü gerçekleşecek yarış için üç sıra grid cezası aldı.

Espargaro, ilk antrenman seansının ilk turlarında, 8. virajda pistten çıktı. Espargaro, neredeyse Pramac sürücüsü Johann Zarco ile temas ediyordu.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, yaptığının yanlış olduğunu kabul etse de, cezalandırılmadan önce yarış yönü gibi bazı koşulların dikkate alınması gerektiğini düşünüyor.

Espargaro ceza hakkında, "Oldukça öfkeliyim."

"Tabii ki o anın görüntüsünü gördüğünüzde bir ceza almam gerektiğini düşünürsünüz, ama yine de dikkate alınması gereken bazı şeyler olduğunda inanıyorum."

"Bence bordüre yakın bölgede yeşil boyalı bir alan olmalı, böylece yavaş bir şekilde piste geri dönebiliriz."

"Dünyadaki diğer tüm pistlerde durum böyle, ama burada bir noktada tamamen çim var."

"Piste geri dönmek için çimlerden kaçmam gerekiyordu, ayrıca daha ilk antrenmanlardaydık; herkes bu pistte ne şekilde süreceğini öğrenmeye çalışıyordu."

"Ayrıca, Marco Bezzecchi'nin kazası sebebiyle çıkan sarı bayraklardan dolayı; zaten turumuz iptal edilmişti."

"Bütün bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Tabii ki bu tür şeyler yapmamalıyız, ancak hikayenin tamamını da anlamanız gerekiyor. Ayrıca ben her şeyi açıklamıştım."

"Söylediklerimi anlayıp bana ceza vermemeyi seçebilirlerdi, ama bunu yapmadılar. Onun yerine daha ilk antrenman seansının ikinci turunda bana üç sıra grid cezası vermeyi seçtiler." dedi.