Marquez, Losail Pisti'nin "tehlikeli" ana düzlüğünün temizlenmesini istiyor

Losail Uluslararası Yarış Pisti'nin asfaltı, 2004'te tamamlanmasından bu yana hiç yenilenmemişti. Bu durum bu yıl değişti ve pistin asfaltı ilk kez yenilendi.

Hem yeni asfalt hem de kum yüzünden, pistteki ilk MotoGP antrenman seansında yol tutuşu pek yüksek değildi ve tur zamanları, 2021'deki rekordan 3 saniye kadar yavaştı.

Sürücüler pistte turlayıp kauçuk bıraktıkça ve pist kumdan temizlendikçe yol tutuşu arttı ve akşam seansında dereceler gelişti, hatta Maverick Vinales tur rekorunu dahi kırdı ancak sonrasında bu turunda sarı bayraklı bir bölgede geçtiği fark edildi ve turu silindi.

Genel olarak pistteki yeni asfalt birçok sürücüden övgüler aldı ve beğenildi ama birçok sürücü, start antrenmanı yapmayı denerken yol tutuşu eksikliğinden ötürü büyük anlar yaşadı.

Marc Marquez, grid kutularının temizlenmemesi durumunda bu hafta büyük kazalar yaşanabileceğini düşünüyor.

Kirli grid kutuları hakkında konuşan Marquez, "Bu biraz tehlikeli bir durum, özellikle de MotoGP için tehlikeli. Bence ana düzlüğü temizlerse iyi olacak. Çünkü ön sıralarda yer alan isimler debriyajı bıraktıklarında patinaj yaşayacaklar ve motosiklet ilerlemeyecek, yavaş kalacak. Arkadakiler ise daha hızlı gelecek ve hız farkı büyük olacak."

"Yani eğer temizleyebiliyorlarsa, temizlemeleri gerek. Çünkü böyle olmazsa yarışta kazalar görebiliriz." dedi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team

Aprilia sürücüsü Maverick Vinales de Marquez'in yorumlarına katılıyor.

"Bence gridi temizlemeleri gerek çünkü öbür türlü lastik yakacağız, sadece patinajda kalacağız. Çok tehlikeli bir durum, temizleme çalışmasının olması için zorlayacağım. Yoksa dediğim gibi duman çıkaracağız ve tehlikeli olacak."

Birçok sürücü de yeni asfaltta lastiklerde ufalanma sorunu yaşandığından şikayetçiydi ama Marquez bunun Losail'de normal olduğunu ve pistin yol tutuşu artıkça ufalanmanın azalacağını söyledi.