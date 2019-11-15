MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Son dakika

Marquez: "Lorenzo'nun ayrılık zamanlaması, gerçek şampiyon olduğunu gösteriyor"

paylaşım
yorumlar
Marquez: "Lorenzo'nun ayrılık zamanlaması, gerçek şampiyon olduğunu gösteriyor"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
15 Kas 2019 17:05

Marc Marquez, takım arkadaşı Jorge Lorenzo'nun almış olduğu emeklilik kararının, kendisinin gerçek bir şampiyon olduğunu kanıtladığını düşünüyor.

Repsol Honda ile bu sene 6. MotoGP şampiyonluğunu kazanan Marquez karşısında takım arkadaşı Lorenzo, son yarışa kadar sadece 25 puan kazanabildi.

Sezon boyunca motosikletine alışamayan ve sakatlıklarla boğuşan Lorenzo, yaşadığı sıkıntıların ardından bir senelik daha anlaşması olmasına rağmen sene sonunda MotoGP'den emekli olacağını duyurdu.

Lorenzo, emeklilik açıklamasında Honda ile ilk 5 ya da podyum mücadelesi verebileceği pozisyona gelebileceğini ancak daha fazlasını başarmak için zamanının olmaması nedeniyle yarışları bırakma kararı aldığını söylemişti.

Lorenzo'nun ayrılık kararını değerlendiren Marquez, bu kararın takımı şaşırttığını söyledi.

İlgili haberler:

Marquez, "Tabii ki bu karar, takım arkadaşı için dahi sürpriz oldu. Takım olarak bunu bilmiyorduk. Sürpriz oldu."

"Özellikle de pit alanında yaptığı çalışmalara bakarsak öyle oldu. Sonuçlar daha iyi ya da kötü olabilir, önemli olan Honda ile ilk gününden bu yana hep aynı şekilde çalışmış olması."

"Bir saat önce onunla görüştüm ve hem kariyeri, özellikle de karar verme süreciyle alakalı kendisini tebrik ettim."

"Bu çok değerli bir karardı. O, gerçek bir şampiyon. Üst sıralar için mücadele edemeyeceğini hissettiği an bırakma kararı aldı."

"Hem pist üstünde hem de pist dışında gerçek bir şampiyon. Onu tebrik ediyor ve gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

Rossi: Lorenzo'nun ayrılığı çok kötü oldu

Jorge Lorenzo and Valentino Rossi

Jorge Lorenzo and Valentino Rossi

Photo by: Yamaha Motor Racing

7 sene boyunca Lorenzo ile takım arkadaşı olan Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, birlikte mücadele ettikleri dönemde yaşananlara rağmen Lorenzo'nun ayrılık kararının üzücü olduğunu söyledi.

Rossi ve Lorenzo'nun takım arkadaşı olduğu dönemde Yamaha garajı arasına set çekilmişti. Rossi, 2008'de çaylak olan takım arkadaşına kendisine dair sırların verilmemesi için böyle bir karar almıştı.

Rossi, "Onun modern dönemin en önemli sürücülerinden birisi olduğunu düşünüyorum."

"Sporumuzdan çok önemli bir ismi kaybediyoruz. O, harika bir şampiyon. Hızı ve konsantrasyonuyla beni çok etkilemişti."

"MotoGP'ye girdiği ilk günden itibaren, 2008'den bu yana her zaman güçlü oldu."

"Uzun süre takım arkadaşı olduk, yıllarca aynı garajı paylaştık ve birey olarak benim en büyük rakiplerimden birisi oldu."

"Birlikte harika yarışlarımız oldu. Kariyerimde ona dair çok fazla şey hatırlıyorum, bu yüzden onun yarışları bırakıyor olması büyük üzüntü veriyor." dedi.

Sonraki haber
Valencia MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Rossi yine kaza yaptı

Önceki haber

Valencia MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Rossi yine kaza yaptı

Sonraki haber

Valencia MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Marquez'in önünde lider

Valencia MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Marquez'in önünde lider
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

10dk
3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3s
4
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

55dk
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.