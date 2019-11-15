Marquez: "Lorenzo'nun ayrılık zamanlaması, gerçek şampiyon olduğunu gösteriyor"

Repsol Honda ile bu sene 6. MotoGP şampiyonluğunu kazanan Marquez karşısında takım arkadaşı Lorenzo, son yarışa kadar sadece 25 puan kazanabildi.

Sezon boyunca motosikletine alışamayan ve sakatlıklarla boğuşan Lorenzo, yaşadığı sıkıntıların ardından bir senelik daha anlaşması olmasına rağmen sene sonunda MotoGP'den emekli olacağını duyurdu.

Lorenzo, emeklilik açıklamasında Honda ile ilk 5 ya da podyum mücadelesi verebileceği pozisyona gelebileceğini ancak daha fazlasını başarmak için zamanının olmaması nedeniyle yarışları bırakma kararı aldığını söylemişti.

Lorenzo'nun ayrılık kararını değerlendiren Marquez, bu kararın takımı şaşırttığını söyledi.

Marquez, "Tabii ki bu karar, takım arkadaşı için dahi sürpriz oldu. Takım olarak bunu bilmiyorduk. Sürpriz oldu."

"Özellikle de pit alanında yaptığı çalışmalara bakarsak öyle oldu. Sonuçlar daha iyi ya da kötü olabilir, önemli olan Honda ile ilk gününden bu yana hep aynı şekilde çalışmış olması."

"Bir saat önce onunla görüştüm ve hem kariyeri, özellikle de karar verme süreciyle alakalı kendisini tebrik ettim."

"Bu çok değerli bir karardı. O, gerçek bir şampiyon. Üst sıralar için mücadele edemeyeceğini hissettiği an bırakma kararı aldı."

"Hem pist üstünde hem de pist dışında gerçek bir şampiyon. Onu tebrik ediyor ve gelecek için iyi dileklerimi sunuyorum." dedi.

Rossi: Lorenzo'nun ayrılığı çok kötü oldu

Jorge Lorenzo and Valentino Rossi Photo by: Yamaha Motor Racing

7 sene boyunca Lorenzo ile takım arkadaşı olan Yamaha sürücüsü Valentino Rossi, birlikte mücadele ettikleri dönemde yaşananlara rağmen Lorenzo'nun ayrılık kararının üzücü olduğunu söyledi.

Rossi ve Lorenzo'nun takım arkadaşı olduğu dönemde Yamaha garajı arasına set çekilmişti. Rossi, 2008'de çaylak olan takım arkadaşına kendisine dair sırların verilmemesi için böyle bir karar almıştı.

Rossi, "Onun modern dönemin en önemli sürücülerinden birisi olduğunu düşünüyorum."

"Sporumuzdan çok önemli bir ismi kaybediyoruz. O, harika bir şampiyon. Hızı ve konsantrasyonuyla beni çok etkilemişti."

"MotoGP'ye girdiği ilk günden itibaren, 2008'den bu yana her zaman güçlü oldu."

"Uzun süre takım arkadaşı olduk, yıllarca aynı garajı paylaştık ve birey olarak benim en büyük rakiplerimden birisi oldu."

"Birlikte harika yarışlarımız oldu. Kariyerimde ona dair çok fazla şey hatırlıyorum, bu yüzden onun yarışları bırakıyor olması büyük üzüntü veriyor." dedi.