Marquez: "Lorenzo bir çözüm bulmalı"

Geçen yıl Ducati adına yarışan ve bir dizi sakatlık geçiren Lorenzo, bu yıl Honda RC213V'ye uyum sağlamakta zorlandı ve sorunlarla boğuştu.

Geride kalan 18 yarışın hiçbirisinde ilk ona giremeyen Lorenzo'nun sözleşmesini olması gerekenden bir yıl önce sonlandıracağı yönünde söylentiler bulunuyor.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Marquez, Lorenzo'nun şu anki durumuna şaşırdığını ve motivasyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Bu benim için, onun için ve takım için bir sürpriz oldu. Sonun bir şampiyonun kendisini bu durumda bulması düşünülemez bir şey. Bu şekilde bir başka yıl daha geçirmesi düşülemez."

"Bir çözüm bulması gerektiğine inanıyorum. Bence motivasyon bulmalı."

"Kontratı bir yıl daha kalacağını gösteriyor. Ama bence de devam edecek. Ama yine de bu kişisel bir karar."

Marquez, Yamaha ile olan kontratı 2020 sonunda bitecek olan Valentino Rossi'nin de devam edeceğini düşünüyor.

"Devam ederse rekabetçi olmaya devam edebilir. Malezya'da podyum için yarışıyordu ve yaptığı şey gerçekten inanılmaz."

"İsmi her jenerasyonda, farklı stillerde ve farklı sürücülerde var. İyi mücadele ediyor."

"Büyük bir sürücü, zirveye ulaşıncaya kadar tırmanır ve sonrasında inerken mümkün olduğunca nazik iner. Valentino'nun yaptığı şey bu. İnişi kesinlikle çok düzgün ve hâlâ motivasyonu var."

Matteo Nugnes