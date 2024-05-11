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MotoGP Fransa GP

Marquez, Le Mans'da sıralamalarda Q1'de elendiği için hâlâ kızgın

Marc Marquez, Ducati'nin hızlı olacağına "ikna olmadığı" için MotoGP Fransa Grand Prix'si sıralamalarında 13. olduğu için hâlâ kızgın olduğunu kabul etti.

Lewis Duncan German Garcia Casanovs
Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Sekiz kez dünya şampiyonu olan sürücü, Cumartesi günkü 13 turluk sprint öncesinde Gresini tarafından işletilen Ducati ile zorlu bir Fransa GP hafta sonu geçiriyordu.

Cuma günkü antrenmanların ardından Q2'de yer alamayan Marquez, sıralama turlarında Q1'den elendi. Bu, Marquez'in sprintin ardından yarışa da 13. sıradan başlayacağı manasına geliyor.

Buna rağmen, Cumartesi günkü 13 turluk sprintin startında 5. sıraya yükselen Marquez, motosiklet ayarlarında bir gelişme kaydederek yarışı ikinci olarak bitirdi.

Sıralama hakkında konuşan Marquez, "Q1... Kendime kızgınım çünkü Q1'de ikna edici değildim."

"Dün takımla birlikte bir hata yaptık, antrenman için her iki motosikletin kurulumunda farklı bir yöne giderek çok fazla risk aldık ve Q2'nin dışında kaldık."

"Ve sonra Q1'de ikna olmadım." dedi.

Marquez, Q1'in sonlarına doğru, Ducati'den Enea Bastianini'yi kovalarken ön tarafı kaybedince hızlı 1 ve 2. virajlardan geçerken büyük bir korku yaşadı.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, bu durumun Ducati ile sıralama turlarında hava koridorunda giderken kendisini "rahatsız" hissetmesinden kaynaklandığını ve Q1'den elenmesinin ana nedeninin kazalar için geç gelen sarı bayraklardan ziyade bu olduğunu söyledi.

"İlk virajda, geçmişte de söylediğim gibi, bu motosiklette birinin arkasında kendimi daha rahatsız hissediyorum."

"Ve aynen öyle oldu. Bunu öğrendim. Daha sonra sarı bayrakların [beni engellediğini] söyleyebilirim."

"Ama sebep bu değildi. Sebep benim hatamdı."

"O anda [2. virajda], bir kez duvara bakıyordum. Ama neyse ki [Jack] Miller birkaç yıl önce kaza yapmıştı ve bir kaçış alanı [kurulmuştu] ama o kaçış alanı olmadan tehlikeli bir andı."

Sprintin açılış turunda Marquez ilk birkaç virajın ardından 13. sıradan beşinciliğe yükseldi ve 11. virajda Aprilia'dan Maverick Vinales'i geçerek dördüncü oldu.

Çizgiden çıkışının ne kadar iyi olduğunu kabul etmekle birlikte, onu en çok mutlu eden şey, VR46 sürücüsü kaza yapmadan önce ikinci sıradaki Marco Bezzecchi ile farkı kapatma hızı oldu.

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bugünkü startın şimdiye kadarki en iyi startının bu olup olmadığı sorulduğunda Marquez, "Gerçek MotoGP'de, evet, çünkü şimdi tüm holeshot cihazları ve tüm bu şeylerle startta fark yaratmak çok zor çünkü her sürücü, her üretici iyi bir şekilde başlıyor."

"Ama evet, iyi bir başlangıç olduğu doğru - konsantrasyon, şans, risk ve içgüdünün bir kombinasyonu."

"İnsanların daha çok konuştuğu şey bu ama benim için en önemli şey ondan sonraki tempoydu."

"Ondan sonraki tempo tüm hafta sonu boyunca olmayan bir şeydi ve sprint yarışında sabit bir şekilde, iyi bir şekilde sürebildim ve bu, dördüncü veya beşinci bitirsem bile beni daha mutlu ediyor." şeklinde cevap verdi.

Marquez motosikletiyle elde ettiği kazanımlar hakkında şunları ekledi: "Temelimize geri döndük ve tabii ki diğer Ducatilerin, özellikle de [Jorge] Martin ve [Francesco] Bagnaia'nın nerede olduğunu, bu yarış pistinde ne yaptıklarını anladık."

"Biraz bu yönde ilerledik ve elektronikleri bu temel kurulum üzerinde ayarladık ve sprint yarışı için elektroniklerde bu noktada büyük bir adım attık."

"Bu da daha sorunsuz olmama çok yardımcı oldu."

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