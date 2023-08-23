Marquez, KTM Motorsporları başkanıyla akşam yemeğinde bir araya geldi

Honda an itibariyle MotoGP tarihindeki en zor günlerden geçmekte; öyle ki, sürücüler motosikletin üstünde durmakta dahi zorlanıyor.

Bu durum, henüz sene başında LCR Honda ile anlaşan Alex Rins'in sözleşmesini feshetmesine ve Yamaha ile anlaşmasına sebep oldu.

Dahası, yine bu sene Repsol Honda'ya katılan Joan Mir'in de ayrılacağı ve Gresini Ducati ile anlaşabileceği dedikoduları mevcut.

Herkesin gözünün üstünde olduğu isimse KTM ile anlaşacağı yönünde iddialar bulunan Marc Marquez, ancak kendisinin Honda ile sözleşmesi bitene kadar yola devam etmesi bekleniyor.

Son durumu hakkında bilgi veren Marquez bir kez daha Honda'yı öne çıkarırken, en iyi seçeneği değerlendirmeye çalıştığını da ekledi.

Sky İtalya'ya konuşan Marquez, "Sürücüler ve takımlar padokta sürekli konuşuyorlar."

"Pazartesi günü Red Bull'dan birçok kişiyle yemek yiyordum ve KTM Motorsport'un başkanı Pit Beirer de oradaydı, kendisiyle iyi bir ilişkim var."

"Bir sürücü her zaman en iyisini arar ama şu anda Honda ile bir sözleşmem var ve onlar için her şeyimi vermeye hazırım." dedi.

Marquez'in sözleşmesi 2024 sezonunun ardından sona eriyor, aynı tarihte Joan Mir'in iki yıllık sözleşmesi de sona erecek.