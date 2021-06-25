Marquez: "Korkutucu kazadan sonra sakatlanmadığım için şanslıyım"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, ikinci antrenman seansının ilk bölümünde sağa doğru dönülen virajda büyük bir kaza yaptı ve motosikletten fırlayarak, dizlerinin ve sağ dirseğinin üzerine sert şekilde düştü.

Marquez olaydan yara almadan kurtuldu ancak ikinci antrenman seansının geri kalanı için tekrar piste çıkamadı ve günü altıncı sırada bitirdi.

Honda sürücüsü, düştüğü anda zorlamadığını söyledi ve HRC'yi motosikletin sorunlu elektroniğini düzeltmeye çağırdı. İspanyol sürücü, Portekiz'de Pol Espargaro ve Alex Marquez'in, Jerez'de ise kendisinin yaptığı kazayı örnek gösterdi.

Marquez, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Genel olarak her şeyden önce bu kazayı iyi şekilde atlattığım için kendimi şanslı hissediyorum."

“Assen'de beklediğimden daha iyi hissettiğim ve ilk seansta oldukça rahat bir modda sürdüğüm doğru."

"İkinci seansta piste çıktım ve bir adım daha atmanın zamanı geldiğini söyledim. Aslında iyi de sürüyordum.

“Pistlerin bazı kısımlarında zorladığım doğru ama özellikle bu noktada ve bu tür bir virajda sınırın üstüne çıkmadım, çünkü temelde önümde başka bir sürücü vardı ve ben de tam olarak onun yaptığının aynısını ya da daha yavaşını yapıyordum."

“Fakat zaten HRC'ye bu konuda çok fazla baskı yapıyorum. Açıkçası bu tür kazalara izin veremeyiz."

“Açıkçası elektronik, bu kazaları durdurmak için var ve buradaki konu, Honda sürücülerinin bu tür kazalar yaşıyor olması."

"Portimao'da Alex ve Pol bunu yaşadılar, ben burada yaşadım. Ayrıca 2020 Jerez da benzer bir kazaydı."

“Bunu anlamaya ihtiyacımız var. Verileri kontrol ettim, ne yaptığımız, yanlış bir şey yapıp yapmadığıma baktım ama bu kez önceki turla tamamen aynı şekilde sürüyordum."

“Fakat çekiş kontrol burada devreye girmedi. Yani gelecek için anlamamız gereken şeyler var."

"Gelecek derken, gelecek yıl anlamına gelmez, bu yıldan bahsediyorum."

“Daha fazla güven yakalamak için bir şeye ihtiyacımız var, çünkü eğer yoksa, güven yakalamak ve tekrar hızlı olmak imkansız.”

Kazadan önce Marquez, Honda'nın yeni bir şasisini deniyordu ve bu, 2021'de aldığı ilk gerçek güncellemeydi.

“Şasiden bahsedersek de, HRC'nin yaptığı işten çok mutluyum çünkü belki de gelecek için belli miktarda potansiyel hissettiğim ilk şey."

“İyi çalışıyor gibi hissediyorum. Başka bir yarış pistinde daha derinlemesine karşılaştırmam gerektiği ortada ama kendimi kötü hissetmiyorum."

“Bu yüzden mutluydum, denediğimde hemen farklı bir şey görebiliyordum. Farklı sürüş tarzı vardı ve genel olarak hoşuma gitti."

“Fakat yine de gelecekte daha fazla onaylamak istiyorum."