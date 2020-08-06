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MotoGP / Son dakika

Marquez, kolundaki plakayı pencereyi açmaya çalışırken kırmış

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Marquez, kolundaki plakayı pencereyi açmaya çalışırken kırmış
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Ağu 2020 12:31

Honda MotoGP patronu Alberto Puig, Marc Marquez'in evinde "pencere açmaya çalışırken" sağ kolundaki plakayı kırdığını ve bundan ötürü de pazartesi günü ikinci kez ameliyat olduğunu belirti.

Son dünya şampiyonu, geçen ay İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği büyük kazada sağ kolunu kırdı ve, kırık pazu kemiğine titanyum bir plaka takıldı.

Marquez, yalnızca birkaç gün sonra Endülüs GP'sinde geri dönmeye çalıştı, ancak kolundaki şişlik ve güç sorunlarından ötürü yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Normalde bu hafta sonu yapılacak Çek GP'de geri dönmesi bekleniyordu ancak kemiğine yerleştirilen plakanın kırılmasından ötürü pazartesi günü ikinci bir ameliyat daha oldu.

Perşembe günü Brno'da konuşan Puig, Marquez’in ikinci sakatlığının bir "ev kazası" sonucu olduğunu, ancak geri dönmek için ortaya koyduğu çabanın o bölümde baskı yarattığını belirtti.

Puig, “Pazartesi günü bildiğiniz gibi Marc'ın Jerez'deki büyük kazada kırdığı pazu kemiğinde başka bir ameliyat daha geçirdi."

“Bu seferki bir ev kazaydı çünkü bir pencere açmaya çalıştı ve aniden kolunda çok fazla acı hissetti ve daha sonra plakanın kırıldığını tahmin edebiliyorduk."

“Bu, onun kolundaki tüm bu baskıdan sonra ortaya çıktı, ama bildiğiniz gibi, yarışabileceğimize inandığımız için Jerez'e gittik."

“Doktorlar onun hazır olduğunu söylediler ve biez plakanın kırılabileceğini hiç bildirmediler."

“Eğer bu bilgiye sahip olsaydık, muhtemelen Jerez'e gitmezdi, Honda ona sürme şansı vermezdi."

“Bundan sonra kırığının gelişimini kontrol etmeye devam etmeliyiz. Ne zaman yarışlara geri dönmeye hazır olduğunu sadece zaman gösterecek.” dedi.

Puig, Marquez'in Endülüs GP için geri dönmeye çalışırken çok fazla risk aldığı yorumlarını da reddetti.

“Yarış tehlikeli bir spor ve bu şey Jerez'de değil, evinde oldu."

“Yani, bu şekilde bakarsanız, hayır. Ancak, ameliyat geçirdiyseniz ve sakat kısmı baskı altında bırakıyorsanız, o zaman elbette hiçbir şey yapmamanıza kıyasla daha çok baskı olur."

“Ama bir sporcuysanız, size performans göstermeniz için para ödüyorlardır. Sonuç olarak denedi."

Marquez şu anda Petronas SRT'den Fabio Quartararo'nun 50 puan gerisinde yer alıyor.

Puig, yedinci MotoGP şampiyonluğunu kazanmasının Marquez için zor olacağını kabul ediyor.

“Asla asla dememelisiniz, ama daha zor olacak."

“Ama şimdi diğerlerinin bir avantajı var ve belki de hiç şansı olmayanların şimdi bir şansı var."

“Matematiksel olarak bakarsanız şans daha az ama durum bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin."

“Marquez, normalde kazanabilir. Ama şimdi daha zor olacak. ”

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Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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