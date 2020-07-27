Marquez, kolundaki 12 çiviyle yarışmaya çalışmış

Jerez'de gerçekleştirilen ilk yarışta düşerek kolunu kıran Marquez, salı günü ameliyat olmasının ardından perşembe günü tıbbi kontrollerden geçerek yarışmak için onay aldı.

Cuma günü piste çıkmayan şampiyon sürücü, cumartesi günü piste çıktı ancak acı çekmesinin ardından sıralamalara katılmadan hafta sonunu tamamladı.

Marquez, yarışmayacağını açıklar açıklamaz 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Çek GP öncesinde doktoruyla rehabilitasyon sürecine başladı. Bu arada Marquez, kolundaki kırığa dair video ve fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kolunu ameliyat eden Dr Xavier Mir ile fotoğrafını paylaşan Marquez, ayrıca kolundaki kırığı gösteren 3 boyutlu röntgen videosunu da açığa çıkardı.

Bunun dışında ameliyat sonrası çekilen röntgende Marquez'in koluna 12 adet çivi yerleştirildiği görülüyor.