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MotoGP / Son dakika

Marquez, kolundaki 12 çiviyle yarışmaya çalışmış

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Marquez, kolundaki 12 çiviyle yarışmaya çalışmış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
27 Tem 2020 16:27

Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, pazar günü Jerez'de gerçekleştirilen Endülüs GP'ye kırık kolundaki 12 çiviyle katılmaya çalışmış.

Jerez'de gerçekleştirilen ilk yarışta düşerek kolunu kıran Marquez, salı günü ameliyat olmasının ardından perşembe günü tıbbi kontrollerden geçerek yarışmak için onay aldı.

Cuma günü piste çıkmayan şampiyon sürücü, cumartesi günü piste çıktı ancak acı çekmesinin ardından sıralamalara katılmadan hafta sonunu tamamladı.

Marquez, yarışmayacağını açıklar açıklamaz 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Çek GP öncesinde doktoruyla rehabilitasyon sürecine başladı. Bu arada Marquez, kolundaki kırığa dair video ve fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

 

 

 

Kolunu ameliyat eden Dr Xavier Mir ile fotoğrafını paylaşan Marquez, ayrıca kolundaki kırığı gösteren 3 boyutlu röntgen videosunu da açığa çıkardı. 

Bunun dışında ameliyat sonrası çekilen röntgende Marquez'in koluna 12 adet çivi yerleştirildiği görülüyor.

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Editör Germán Garcia Casanova

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