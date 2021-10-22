Marquez: ''Kolumun iyileşmesi hâlâ çok yavaş''

Marquez, bu hafta sonu Misano'daki Emilia Romagna Grand Prix'sine, Circuit of the Americas'da aldığı dominant galibiyetle birlikte geliyor.

Saat yönünün tersine kullanılan Teksas'taki pist ona genel olarak daha çok uyuyor ancak sağ geçen sene sağ kolunu kariyerini tehdit eden şekilde kırdıktan sonra 2021'de özellikle daha çok uyuyor.

Marquez buna rağmen son yarışlarda sürekli olarak ilk beş için savaşıyor ve bunun öngördüğü bir şey olduğunu söyledi. Ancak İspanyol sürücü şu anda olmak istediği seviyeden hâlâ uzak olduğunu da ekledi.

Austin'de aldığı galibiyetten sonra eski haline daha yakın hissedip hissetmediği sorulan Marquez, ''Evet, iyileşmeye devam ediyor ancak çok yavaş.''

''Bu gerçekten çok yavaş, geriye dönmek çok zor. Böyle bile kabul edilebilir bir şekilde sürebiliyorum ve bu yıl üç kez podyuma çıkabildim.''

''Yine de bu benim isteyeceğim performans değil, yani zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Üç yarışımız kaldı.''

''Ancak sezonun ikinci yarısında olacağını düşündüğüm şeyler gerçekleşiyor, ilk beşe yakınım, en iyi sürücülere yakınım.''

''Yani hedefim buydu ve şu anda bunu her hafta sonu başarabiliyorum.'' cevabını verdi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, geçtiğimiz sefer MotoGP'de Misano'yu Eylül ayında San Marino GP için ziyaret ettiğinde zor bir hafta sonu bekliyordu ancak beklenenden daha iyi bir sonuç aldı ve dördüncülük elde etti.

MotoGP'nin Misano'ya döndüğü bu hafta sonunda bir kez daha ilk beşe girmeyi hedefleyen Marquez, İtalya'da ve önümüzdeki ay Algarve pistinde kazanımlar elde etmeyi umuyor.

"Misano'ya, Austin'e kıyasla daha çok bir test duygusuyla geliyorum çünkü Austin'in özel bir yapısı olduğunu biliyoruz. Sol ve sağ virajlar arasında hâlâ çok büyük farklılıklar hissediyorum."

''Ancak yine de, önceki Misano yarışı beklediğimizden daha iyiydi.''

''Sonunda, dördüncü bitirdim ve bu Pazar günü beklemediğim bir sonuçtu.''

''Ancak bu hafta sonu göreceğiz, başka küçük bir adım atmaya çalışacağız.''

''İlk beşte olmaya çalışmak iyi bir sonuç olacak. Ancak sağ virajlı pistler olan Misano'da ve Portimao'da daha hızlı olmak istediğim doğru.''