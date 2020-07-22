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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Marquez kırık koluna rağmen Jerez'de yarışmayı düşünüyor!

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Marquez kırık koluna rağmen Jerez'de yarışmayı düşünüyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Tem 2020 14:29

Pazar günü geçirdiği kazanın ardından sağ kolunu kıran ve ameliyat olan Marc Marquez, bu hafta sonu Jerez'de yarışmayı değerlendiriyor.

Honda sürücüsü, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Jerez'deki ilk yarışta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ancak yaptığı ikinci hatada yerde kalarak sağ kolunu kırdı.

Başlangıçta radyal sinirin hasar almış olmasından korkuluyordu ancak yapılan ameliyat sonrası herhangi bir sinir hasarı olmadığı ortaya çıktı.

Salı sabahı Xavier Mir tarafından ameliyat edilen Marquez, çarşamba sabahı taburcu edildi ve hemen rehabilitasyon için Lleida'ya uçtu.

İspanyol sürücü başlangıçta üçüncü yarış olan Brno'da seriye dönmeyi hedefliyordu. Ancak sinirde herhangi bir hasarın olmaması ve sezonun çok kısa sürecek olması, Marquez'i bu hafta sonu yarışmayı düşünmeye itmiş gibi görünüyor.

Periódico de Catalunya'nın haberine göre Márquez, durumunu değerlendirecek ve eğer kendisini iyi hissederse bu hafta sonu yarışacak.

Şimdilik nihai bir karar verilmedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Editör Oriol Puigdemont

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