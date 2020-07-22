Marquez kırık koluna rağmen Jerez'de yarışmayı düşünüyor!

Honda sürücüsü, geçen hafta sonu gerçekleştirilen Jerez'deki ilk yarışta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ancak yaptığı ikinci hatada yerde kalarak sağ kolunu kırdı.

Başlangıçta radyal sinirin hasar almış olmasından korkuluyordu ancak yapılan ameliyat sonrası herhangi bir sinir hasarı olmadığı ortaya çıktı.

Salı sabahı Xavier Mir tarafından ameliyat edilen Marquez, çarşamba sabahı taburcu edildi ve hemen rehabilitasyon için Lleida'ya uçtu.

İspanyol sürücü başlangıçta üçüncü yarış olan Brno'da seriye dönmeyi hedefliyordu. Ancak sinirde herhangi bir hasarın olmaması ve sezonun çok kısa sürecek olması, Marquez'i bu hafta sonu yarışmayı düşünmeye itmiş gibi görünüyor.

Periódico de Catalunya'nın haberine göre Márquez, durumunu değerlendirecek ve eğer kendisini iyi hissederse bu hafta sonu yarışacak.

Şimdilik nihai bir karar verilmedi.