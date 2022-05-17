Marquez: "Kimse kaza yapmasaydı dokuzuncu olurduk"

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2020'den bu yana yaşadığı birçok sakatlığın etkisinden çıkamayan ve sezon başında baştan aşağı değişen yeni Honda'ya alışmaya çalışan Marquez, Le Mans'ta zorlu bir diğer hafta sonunu geride bıraktı.

Sıralama turlarını ancak 10. sırada tamamlayabilen Marquez, yarışta da ön grubun temposuna yetişmekte zorlandı ve yarışın ortalarına doğru Pramac sürücüsü Johann Zarco'ya geçilerek altıncı oldu.

Ancak iki Suzuki pilotu ve yarışın büyük bölümünü lider götüren Francesco Bagnaia'nın kazaları olmasaydı Marquez ancak dokuzuncu olabilecekti.

Autosport tarafından, önündeki sürücüler düşmese de güçlü bir yarış çıkarıp çıkaramayacağı sorulan Marquez, "Hayır, kimsenin kaza yapmadığı bir senaryodaki sıramız dokuzunculuktu."

"Fakat üç sürücü kaza yaptı ve altıncı oldum. Daha fazlasını yapamazdım."

“Zarco beni yakaladığında virajı zaman kaybetmeyeceğim bir şekilde genişten aldım ve geçmesine izin verdim, son turlarda onu yeniden yakalamayı denedim fakat benden hızlıydı."

"Tempom yeterli değildi, ben de sadece yarışı bitirmeye odaklandım."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Pazar sabahı gerçekleştirilen ısınma seansında önemli bir an yaşadı ve 2020 sezonunda kötü bir şekilde sakatlandığı sağ kolu bundan etkilendi. Her ne kadar bu durum yarışmasını engellemese de, İspanyol sürücü Pazar günü fiziksel olarak pek iyi hissetmediğini söylüyor.

Altı kez dünya şampiyonu, "Pazar sabahı uyandım ve pek iyi hissetmiyordum -tüm vücudumda ve kollarımda bir şeyler iyi gitmiyordu.

"Ne olursa olsun yarış günündeydik, dolayısıyla yarışmak zorundaydık."

"Isınma seansında zorlu anlar yaşadım. Garaja dönmüştüm, yeniden piste çıktığımda vücudumda garip bir sarsıntı hissettim."

"Sağ kolumda hafif bir ağrı vardı, fakat ciddi bir sorun yoktu. Yarışta ise biraz daha iyi hissediyordum, Jerez ve Portimao'da olduğum seviyedeydim."

"Yarışa başladık ve bitirdik. İstikrarlı, sağlam bir yarıştı. Çılgınca bir şey olmadı, tempomuz buydu."

"Ben de bu tempoyu korudum ve altıncı bitirdim. Size konumumuzun beşincilik ila yedincilik olduğunu söylemiştim, üç sürücünün kaza yapmasıyla birlikte bu konumda yer almayı başardık." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir kez daha en iyi Honda sürücüsü olmayı başaran Marquez, bu durumun motosikletin yeterince iyi olduğunun bir kanıtı olduğunu söylüyor -ancak maksimumu alabileceği kadar iyi sürdüğünü düşünmüyor.

Marquez, “Sürüş anlamında bakarsak, çok da tatlı zamanlardan geçmiyorum."

“Geçmişte çok daha iyiydim. Başlangıçta çok daha farklı, çok daha garip bir sürüş biçimine sahiptim, fakat buna alıştım. Yine istediğim kadar iyi sürmediğim doğru.

"Motosikleti daima gerektiği kadar zorlamaya çalışırım, benim sürüş tarzım bu. Belki şu anda maksimumumda değilim, ama her yarışta en iyi Honda sürücüsü ben oluyorum. Bu, motosiklette performans olduğunu, ama iyi sürmediğimi gösterir." dedi.