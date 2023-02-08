Marquez: "Kendime iki tavsiyem olurdu"
Bir pilotun kendi genç haline tavsiyelerde bulunması her zaman için ilginçtir. Marc Marquez, kendisini uyaracağı iki olayın altını çiziyor.
Bu yılki MotoGP sezonu için en büyük sorulardan biri Marc Marquez ve Honda'nın şampiyonluk mücadelesi verip veremeyeceğiz.
İspanyol sürücü sıkı şekilde antrenman yapıyor ancak henüz tam formunu bulmuş değil.
GQ ile yaptığı röportajda Marquez'e, eğer kendisine tavsiyelerde bulunsaydı ne söyleyeceği soruldu.
Marquez, GQ'ya verdiği bir röportajda, "İki ana odaklanırdım."
"Biri 2013'tü ve ben kendi kendime 'Seni bekleyen şeyin tadını çıkar' derdim."
"Yani keyif almadığımı söyleyemem fakat kazanmanın her zaman en önemli şey olmadığını hafife almamak gerekiyor."
"Diğer an ise Jerez'de sakatlandığım zaman. O olaydan sonra kendime 'Evde iki ay bekle, iki ay kaybedersin ama iki yıl kaybetmezsin' diyeceğim an olurdu." açıklamasında bulundu.
Marquez, Jerez'deki büyük kazasından kısa bir süre sonra pistlere dönmüş ve sakatlığının nüksetmesine neden olmuştu.
O günden bu yana dört ameliyat oldu fakat hiçbir zaman %100 seviyesine dönemedi.
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